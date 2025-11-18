Мъж на 55 години е бил задържан в Казанлък за отправяне на заплахи за живота на охранител в местен магазин

site.btaМъж на 55 години е бил задържан в Казанлък за отправяне на заплахи за живота на охранител в местен магазин
Служители на Районното управление в Казанлък са задържали за срок до 24 часа мъж на 55 години, отправял заплахи за живота на охранител в местен магазин. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Стара Загора.
Престъплението е извършено около 18:20 часа вчера, в Районното управление е започнато бързо производство.
През януари т.г. на баща и син от Казанлък бяха наложени ефективни наказания за нанасяне на лека телесна повреда на охранител.
/ТТ/
