Хакан Фидан: Сигурността на Сирия остава сред основните приоритети за Турция

Създаването на стабилна и сигурна Сирия е задължително условие за сигурността на Турция и Анкара ще продължи усилията си в тази посока, заяви днес турският външен министър Хакан Фидан, цитиран от сайта „Хюриет дейли нюз“.

„Няма да позволим в Сирия да се създаде среда, която би застрашила нашата национална сигурност“, заяви днес Фидан по време на обсъжданията на бюджета на неговото министерство за 2026 г. в турския парламент. В изказването си Фидан каза още, че „Сирия остава сред основните приоритети на турската външна политика“, като отбеляза, че „падането на режима на Асад през декември 2024 г. е открило нова възможност за задълбочаване и възстановяване на отношенията между Дамаск и Анкара“.

Фидан също така подчерта напредъка, който Сирия е постигнала в реинтеграцията си в международната общност през настоящата година, като припомни, че повече от 550 000 сирийци са се завърнали в родината си от декември 2024 г. до днес.

В изказването си външният министър на Турция открои и четири основни приоритета за развитието на Сирия оттук нататък: установяване на мир на основата на запазване на териториалната цялост и единството на Сирия; прочистване на Сирия от всички терористични елементи, особено на Кюрдската работническа партия (ПКК) и „Ислямска държава“, посредством обединяването на всички въоръжени групи в единна армия; установяване на приобщаващо правителство, което да представлява всички групи в страната; икономическо развитие и възстановяване на страната с активната подкрепа на международната общност и поддържане на завръщането на сирийците в родината им.

Фидан подчерта още, че въпреки напредъка във всички тези области, в Сирия все още има предизвикателства, като интеграцията на сирийските кюрдски милиции Сили за защита на народа (СЗН - YPG) с новата сирийска армия и намесата на Израел. „Тясната координация със САЩ и сирийското правителство за прилагане на Споразумението от 10 март продължава. Междувременно дейностите на Израел в регионите Дараа и Суейда създават нова линия на напрежение на юг“, каза Фидан.

СЗН подписа споразумение за интегриране на въоръжените си сили в новата сирийска армия на 10 март, според което този процес трябва да бъде завършен до края на годината, припомня „Хюриет дейли нюз“.