Снайперова пушка „Драгунов“, автомат „Калашников“, гранатомет и модерна високопроходима техника показват в 101-ви Алпийски полк в Смолян

Военно оборудване от времето на желязната завеса и модерна техника могат да се видят в Деня на отворените врати в 101-ви Алпийски полк в Смолян. Инициативата е по повод празника на Сухопътните войски – 19 ноември. Емблематичната снайперова пушка „Драгунов“, гранатомет, автомат „Калашников“ привличат вниманието на посетителите в смолянското поделение.

Сред показаните най-нови придобивки в Алпийския полк са високопроходими средства - пикапи „Форд Рейнджър“ и АТВ, които могат да достигат до трудно достъпни места в планината. Новата техника може да се използва и за спасителни акции, уточниха от военното формирование. От времето на Варшавския договор е останал БТР. Запазената командно-щабна машина служи за свръзки между подразделенията, а може да преодолява и водни препятствия. Картечница и модернизиран автомат „Калашников“ са сред оръжията, които могат да се разгледат в Деня на отворени врати. Показан е и най-новият пистолет, който е на въоръжение в полка – „Зигзауер“, както и гранатомет РПГ, който според военнослужещите се използва за поразяване на леко бронирани средства на противника.

Учебният център за планинска подготовка в 101-ви полк демонстрира средства и техника за алпинизъм. Полкът е единственото алпийско военно формирование в страната. В някогашното поделение в Смолян е служил като войник алпинистът Христо Проданов. В центъра се извършва обучение за военнослужещи от други формирования по алпинизъм, оцеляване, ски.