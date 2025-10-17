Дабъл-дабъл на Александър Везенков помогна на Олимпиакос да направи драматичен обрат срещу Макаби Тел Авив в Евролигата

Олимпиакос с Александър Везенков победи Макаби Тел Авив с 95:94 (22:24, 18:24, 25:22, 30:24) в мач от петия кръг на баскетболната Евролига, игран в Белград. Българският национал Везенков изигра изключителен мач с 23 точки, 10 спечелени борби и две асистенции, въпреки че част от четвъртата част бе на пейката на гръцкия тим. Олимпиакос изоставаше в двуцифрена разлика малко преди края, но направи серия от 9:0 и се върна в мача. Българинът реализира три наказателни удара 40 секунди преди края и намали изоставането на тима си само на точка. След това той спечели борба и вкара двойка, за да изведе Олимпиакос напред, като бе герой за успеха в края. Най-резултатен в мача бе Джеф Даутин от Макаби с 24 точки, Никола Милутинов от Олимпиакос завърши с 23. Тимът от Пирея е на седмо място във временното класиране с 3 победи и 2 загуби, Макаби е на предпоследната 19-а позиция само с един успех.

В по-ранните мачове дебютантът в Евролигата Дубай се наложи над Барселона с 83:78 (24:15, 9:19, 25:22, 25:22). Филип Петрушев от Дубай бе над всички с 23 точки и 8 борби, съотборникът му Дуайн Бейкън добави 20 точки за успеха. Дубай и Барселона разделят 6-о и 7-о място с по 3 победи и 2 загуби.

Шампионът от миналата година Фенербахче победи Байерн Мюнхен с 88:73 (14:20, 23:12, 25:14, 26:27) като домакин. Финландецът Микаел Янтунен от турския гранд бе най-резултатен на терена с 15 точки. Фенербахче и Байерн са в дъното на класирането с по 2 успеха и 3 загуби за момента.

Олимпия Милано надигра Жалгирис с 89:78 (13:21, 26:21, 24:19, 26:17) като гост. Девин Букър и Куин Елис отбелязаха по 15 точки за италианския тим. 20 точки на Арнас Буткевичус не стигнаха на отбора от Каунас. Въпреки поражението Жалгирис е на пета позиция в класирането, Олимпия Милано е на 15-о.