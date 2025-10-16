Танцьорите от „Куба Вибра“ представиха тази вечер музикален спектакъл в Панагюрище

Танцовата компания от Карибите „Куба Вибра“ представи тази вечер музикален спектакъл в зала „Арена Асарел“ в Панагюрище. По данни на организаторите на събитието присъстваха близо 1500 жители и гости на града.

Представлението беше разделено на две части с антракт от 15 минути. В първата част зрителите видяха интерпретации на кубинското танцово наследство, което съчетава испански и африкански елементи. Във втората част бяха представени автентични кубински танци като ча-ча-ча, мамбо, салса, румба и конга. На сцената излязоха 17 танцьори и петима музиканти.

Хореографът на спектакъла Лист Алфонсо каза пред публиката, че „Куба Вибра“ съчетава кубинските ритми и музика със съвременни танцови форми като балет, латино джаз, суинг, рокендрол и фламенко. Според нея целта е чрез движението да се предаде енергията, чувството и духът на Куба.

Алфонсо е едно от най-известните имена в сценичните изкуства на Карибите и е включена в класацията на 100-те най-влиятелни жени в света и е носител на редица международни отличия.

Публиката посрещна финала на спектакъла с продължителни аплодисменти и ставане на крака, след което част от зрителите се снимаха с артистите.

„Куба Вибра“ участват за първи път на българска сцена, като дебютът им се състоя в Панагюрище. Представлението беше посветено на 80 години от рождението на проф. д-р Лъчезар Цоцорков. Събитието беше организирано от фондация „Лъчезар Цоцорков“ и "Асарел Медет" в негова памет.

Организаторите съобщиха, че утре ще се състои втори спектакъл на „Куба Вибра“, за който всички билети вече са раздадени. Очаква се залата отново да бъде пълна с около 1500 зрители.

Вчера танцьорите от „Куба Вибра“ проведоха открит урок по латино танци в Панагюрище.