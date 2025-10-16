Епископи от Англиканската църква спряха плановете за пробен период за благославяне на хомосексуални двойки

Епископи от Англиканската църква спряха плановете за въвеждане на пробен период, през който да е възможно да бъдат благославяни хомосексуални двойки, като заявиха, че мярката, предизвикала дълбоко разделение, трябва да получи по-голяма подкрепа от църковните ръководни органи, предаде Ройтерс.

Благословии на еднополови двойки ще продължат да могат да бъдат извършвани като част от редовните църковни служби.

Консервативни членове на Англиканската църква твърдят, че въвеждането на отделна услуга за благославяне би наподобявало сватбена служба и противоречи на официалната позиция на църквата, че бракът е между мъж и жена.

Вторият по ранг епископ на църквата - Стивън Котрел, заяви, че епископите смятат, че са взели правилното решение, след като са получили правни и свързани с теологията съвети, но призна, че за някои хора решението им би могло да бъде "тежко и разочароващо".

Решението идва по-малко от две седмици, след като Сара Мълали бе обявена за следващия архиепископ на Кентърбъри. Архиепископът на Кентърбъри е най-високопоставеният духовник в Англиканската църква, който е неин лидер и церемониален глава на 85 милиона вярващи по света, принадлежащи на Англиканската църква, отбелязва Ройтерс. Тя е първата жена на този пост.

Назначението ѝ бе остро разкритикувано от страна на консервативни представители на църквата, основно в Африка и Азия, които отдавна са в конфликт с по-либералните нейни последователи на Запад по въпроси като еднополовите съюзи и жените духовници.

Чарлз Бачик-Бел, хомосексуален англикански свещеник от Лондон, заяви, че спирането на плановете ще удължи страданията на ЛГБТ общността и че техните права отново са били "приемливата жертва за църковно единство".

Решението на епископите поставя Мълали в неудобна позиция, тъй като тя подкрепяше плана за въвеждане на пробен период за благославяне на хомосексуални двойки, който беше одобрен с малко мнозинство на гласуване през 2023 г.

Планът така и не бе приложен, тъй като Англиканската църква не успя да постигне споразумение как това да стане на практика, отбелязва Ройтерс. Епископите вчера решиха, че той ще трябва да бъде одобрен отново, този път с мнозинство от две трети, което почти сигурно няма да се случи.