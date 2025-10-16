Подробно търсене

Яник Синер победи Новак Джокович за час на турнира "Шестимата крале"

Христо Бонински
Яник Синер победи Новак Джокович за час на турнира "Шестимата крале"
Яник Синер победи Новак Джокович за час на турнира "Шестимата крале"
Снимка: AP Photo/Mahesh Kumar A.
Рияд,  
16.10.2025 23:00
 (БТА)

Световният номер 2 в тениса Яник Синер се наложи над Новак Джокович с 6:4, 6:2 за около час игра на полуфинала на демонстративния турнир "Шестимата крале" в Рияд. 

Така за втора поредна година Яник Синер и Карлос Алкарас ще играят за титлата на надпреварата в Саудитска Арабия, като през миналата година Синер загуби първия сет след тайбрек, но направи пълен обрат, печелейки следващите две част с по 6:3 и спечели титлата, както и 6 милиона долара, които се полагат на шампиона.

Срещу 24-кратния носител на титли от Големия шлем Джокович Синер направи един пробив, за да затвори първата част с 6:4. Италианецът направи пробив още в първия гейм на втория сет, а след това го затвърди за 2:0. Последва още един пробив срещу сърбина за 5:1 и в крайна сметка комфортния успех дойде при 6:2. 

/ХБ/

Свързани новини

16.10.2025 21:08

Карлос Алкарас се наложи над Тейлър Фриц и се класира за финала на демонстративния турнир "Шестимата крале"

Световният номер 1 в тениса Карлос Алкарас от Испания си гарантира място на финала на демонстративния тенис турнир "Шестимата крале" в Рияд, като се наложи над американеца Тейлър Фриц с 6:4, 6:2 за час и десет минути на корта в Рияд. Така Алкарас
16.10.2025 08:27

Синер и Фриц и се класираха за полуфиналите на демонстративния турнир по тенис "Шестимата крале"

Защитаващият титлата си Яник Синер (Италия) и Тейлър Фриц (САЩ) се класираха за полуфиналите на тазгодишното второ издание на демонстративния турнир по тенис "Шестимата крале" (Six Kings Slam) с награден фонд 13.5 милиона долара в Рияд.
15.10.2025 16:29

Испанецът Карлос Алкарас смята, че тенисистите са неразбрани, когато избират демонстративни мачове, вместо официални турнири

Испанският тенисист Карлос Алкарас смята, че играчите са погрешно разбрани, когато става въпрос за критиките относно демонстративните турнири. Алкарас е водач в схемата на демонстративния турнир "Шлемът на шестте краля" в Саудитска Арабия

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 00:29 на 17.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация