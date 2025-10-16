Подробно търсене

САБА: Йемен подписа протокол за износ на морски дарове за Китай

Александър Евстатиев
Посланикът на Йемен в Китай д-р Мохамед ал Майтами и заместник-генералният директор на митниците на Китай Гао Цзън Лян. Снимка: САБА
Аден,  
16.10.2025 22:40
 (БТА)

Йемен и Китай подписаха протокол за инспекция и здравни изисквания за износ на йеменски морски дарове за Китай, засилвайки икономическото сътрудничество между двете страни, предаде йеменската новинарска агенция САБА.

Посланикът на Йемен в Китай д-р Мохамед ал Майтами и заместник-генералният директор на митниците на Китай Гао Цзън Лян подписаха споразумението в Шанхай.

Д-р Ал Майтами заяви, че този протокол бележи важен етап в икономическото сътрудничество между Йемен и Китай, отваряйки по-широки пътища за развитие на търговията и инвестициите между двете страни в рамките на инициативата „Един пояс, един път“.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и САБА)

/ПЙ/

Свързани новини

15.10.2025 13:38

САБА: Йемен взе участие в 61-вото заседание на Техническия съвет по стандартизация на Организацията за сътрудничество в Залива

Йемен взе участие в 61-вото заседание на Техническия съвет на Организацията за стандартизация на Съвета за сътрудничество в Залива, проведено в Кувейт и водено от председателя на Йеменската агенция за стандартизация и контрол на качеството, инженер Хадид ал Мас, предаде йеменската новинарска агенция САБА.
14.10.2025 15:39

САБА: Посланикът на Йемен в Турция се срещна с президента на Младежкия форум на Ислямската конференция за диалог и сътрудничество

Посланикът на Йемен в Турция Мохамад Салех Тураик обсъди с президента на Младежкия форум на Ислямската конференция за диалог и сътрудничество Таха Айхан начини за засилване на сътрудничеството между Йемен и управляваната от Айхан организация в
10.10.2025 13:08

САБА: Йеменският заместник-министър на планирането обсъди с френска организация проект за парични преводи

Заместник-министърът на планирането и международното сътрудничество на Йемен д-р Назар Басухаиб обсъди във временната столица Аден с координатора на програмата във Френската ислямска организация за помощ Морган Килион проекта за спешни парични преводи, планиран да бъде реализиран следващата година, както и бъдещия план на организацията, предаде йеменската новинарска агенция САБА.

Към 00:29 на 17.10.2025 Новините от днес

