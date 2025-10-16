САБА: Йемен подписа протокол за износ на морски дарове за Китай

Йемен и Китай подписаха протокол за инспекция и здравни изисквания за износ на йеменски морски дарове за Китай, засилвайки икономическото сътрудничество между двете страни, предаде йеменската новинарска агенция САБА.

Посланикът на Йемен в Китай д-р Мохамед ал Майтами и заместник-генералният директор на митниците на Китай Гао Цзън Лян подписаха споразумението в Шанхай.

Д-р Ал Майтами заяви, че този протокол бележи важен етап в икономическото сътрудничество между Йемен и Китай, отваряйки по-широки пътища за развитие на търговията и инвестициите между двете страни в рамките на инициативата „Един пояс, един път“.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и САБА)