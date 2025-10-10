САБА: Йеменският заместник-министър на планирането обсъди с френска организация проект за парични преводи

Заместник-министърът на планирането и международното сътрудничество на Йемен д-р Назар Басухаиб обсъди във временната столица Аден с координатора на програмата във Френската ислямска организация за помощ Морган Килион проекта за спешни парични преводи, планиран да бъде реализиран следващата година, както и бъдещия план на организацията, предаде йеменската новинарска агенция САБА.

Те обсъдиха дейностите, осъществени от организацията през последните две години в няколко провинции, включително проекти за разпределяне на допълнителна и спешна хранителна помощ за недохранени деца в провинция Мариб, помощ в лагери за разселени лица в Аден, спешна хранителна помощ за уязвими семейства в провинция Лахидж. Обсъден беше и проект за продоволствената сигурност в Мариб.

