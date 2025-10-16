МИНА: МВФ запазва прогнозите си за икономическия растеж на Черна гора

Международният валутен фонд (МВФ) не е ревизирал темповете на растеж на икономиката на Черна гора в последния си доклад в сравнение с предишните прогнози от април, предаде за БТА черногорската агенция МИНА.

В последния си доклад „Световни икономически перспективи“ МВФ посочва, че икономиката на Черна гора ще нарасне с 3,2% през 2025 и 2026 г. и с 3% през 2030 г., като това съвпада с прогнозите от април.

„Световните икономически перспективи“ (WEO) са основният полугодишен доклад на МВФ за състоянието и перспективите пред световната икономика, който се публикува през април и октомври.

Според последния доклад се очаква икономиката на еврозоната да нарасне с 1,2% тази година, което е повишение с 0,2 процентни пункта спрямо прогнозата от юли.

Очаква се през следващата година активността в еврозоната да се увеличи с 1,1%, което е с 0,1 процентни пункта по-ниско от прогнозираното преди два месеца и половина.

(Тази информация се разпространява от БТА по договор с черногорската агенция МИНА)