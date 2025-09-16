Белга: Белгийският министър на икономиката настоява за възобновяването на износа на круши за Япония

Белгийският министър на заетостта, икономиката и земеделието Давид Кларинвал призова Япония да отмени дългогодишната си забрана за внос на белгийски круши, предаде белгийската новинарска агенция Белга.

Износът на белгийски круши към Япония е блокиран от 13 години насам поради опасения, че инвазивни видове насекоми биха могли да навлязат в страната чрез плодовете.

Днес в Токио Кларинвал повдигна въпроса пред японския си колега Шинджиро Коидзуми, като го призова да рестартират и ускорят преговорите между белгийската Федерална агенция за безопасност на хранителната верига и японските органи за безопасност на храните. „Уверен съм, че можем да продължим напред“, каза той. В момента Белгия ежегодно изнася селскостопански продукти на стойност 230 милиона евро за Япония.

Министърът също така присъства на Националния ден на Белгия на Световното изложение в Осака в неделя, като подчерта икономически силните страни на страната. „Япония е третият по големина търговски партньор на Белгия в Азия и вторият по големина инвеститор извън Европа“, каза той пред японските медии. Павилионът на Белгия на изложението, разположен в зоната за „спасяване на животи“, представя нейната фармацевтична и биологична индустрия.

По време на посещението си Кларинвал намекна и за по-широко сътрудничество. „Възможностите ни за сътрудничество с Япония надхвърлят биофармацевтичния сектор. Независимо дали става въпрос за селско стопанство, енергетика, цифрови технологии или отбранителна промишленост“, каза той.

По време на посещението си в Токио той ще бъде придружен от министъра на външните работи Максим Прево и министъра на цифровизацията и управлението на държавната собственост Ванеса Мац за серия от двустранни срещи. Те включват разговори с държавния министър Йошимаса Хаяши, който е генерален секретар на оттеглящия се министър-председател Шигеру Ишиба.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и Белга)