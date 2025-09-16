Средец има потенциал за приключенски и културно-исторически туризъм, каза заместник-министърът на туризма Ирена Георгиева

Средец предлага възможности за туризъм и в рамките на ден, ден и половина за летовниците, които почиват по Черноморието, тъй като се намира само на 30 км от Бургас. През следващата година ще насочим вниманието си към културния и историческия туризъм, а бранд "Средец" ще бъде включен в активностите на Министерството на туризма, заяви заместник-министърът на туризма Ирена Георгиева по време на форум "Бранд Средец – Магията на Странджа", проведен в Средец.

Събитието бе организирано от Община Средец съвместно с общество "Културно наследство“ и националната кампания "Чудесата на България", в партньорство с Общински исторически музей – Средец.

Във форума участваха областният управител на Бургас Владимир Крумов, директорът на Областно пътно управление – Бургас инж. Митко Порязов, председателят на Общинския съвет в Средец Динко Цъцаров, кметът на село Дебелт Никола Сачанов, представители на бизнеса и културната общност.

Националният археологически резерват "Деултум" в село Дебелт, който тази година отбелязва 45 години от началото на археологическите проучвания, ще се превърне в основен елемент на бъдещия туристически бранд "Средец", обяви Славка Бозукова, председател на общество "Културно наследство" и главен редактор на в. "Стандарт". По думите ѝ, брандът може да се развие като естествено продължение на вече стартиралия проект "Южно Черноморие“.

Живият странджански дух, пазител на традициите, заслужава да има своя бранд. Отваряме нова страница, която да даде нови възможности пред жителите на общината, подчерта кметът на Средец Иван Кичев.

По данни на Министерството на туризма, 5000 са регистрираните нощувки в местата за настаняване на територията на община Средец през 2024 г., но еднодневните екскурзии не се отчитат статистически. Георгиева посочи, че трябва да се засили интересът и от страна на чуждестранните туристи, особено в нишата на приключенския туризъм, която регионът предлага.

Това лято стартирахме рекламна кампания за Южното Черноморие. През следващата година тя ще бъде продължена и в нея ще бъде включен и Средец. Ще направим дори и невъзможното нещата да се случат, каза областният управител на Бургаска област Владимир Крумов.

Инфраструктурата е ключов фактор за развитието на туризма, посочи инж. Митко Порязов. По думите му, в момента се реализират два проекта на Агенция "Пътна инфраструктура" на обща стойност над 30 млн. лв., като единият е изпълнен на 15%, а другият – на 30%. Над 8 млн. лв. са вложени в поддръжката на републиканските пътища, преминаващи през общината.

Държавата трябва да инвестира в проекти, свързани с реставрация и консервация. Те струват много пари, а няма община, която да може да се справи сама. На територията на "Деултум" имаме само аварийна консервация, но и добра археологическа база и модерен музей, каза Красимира Костова, директор на Общинския исторически музей в Средец. Според нея, е необходима ясна държавна концепция за опазване на културното наследство.

В края на форума бяха връчени грамоти "Пазител на наследството и паметта" на археолози, музейни специалисти и общественици, работещи за съхранението на културното наследство в района на "Деултум".