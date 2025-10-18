Решението дали ще бъдем на избори, или ще има преформатиране на правителството, е изцяло в ръцете на ИТН, заяви лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов

Решението дали ще бъдем на избори, или ще има преформатиране на правителството, е изцяло в ръцете на "Има такъв народ"( ИТН) и Слави Трифонов, заяви лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов за предаването "Говори сега" на БНТ.

Мисля, че преформатирането на управлението остана в ръцете на ИТН, защото другите са съгласни – ГЕРБ са съгласни, БСП, които се унизиха тотално, също са съгласни, ДПС са съгласни. Остават само ИТН, които твърдо казаха, че те не могат да управляват с ДПС, че това е тежка червена линия, че ако усетят намесата на ДПС в управлението и политиката, веднага ще напуснат това правителство, посочи Михайлов. По думите му, ако този път Слави Трифонов реши, че трябва да остане в това управление, то ще се окаже, че при предното управление именно връзките му с Бойко Борисов и Делян Пеевски са наклонили везната да развали правителството.

В отговор на въпрос за осемте депутати от "Величие", които се регистрираха в четвъртък за началото на пленарното заседание, което предизвика остра реакция на Михайлов, лидерът на "Величие" каза, че не им се е разсърдил, реакцията му е била, защото имат определени обещания към избирателите. Те са се извинили, което, по думите му, е пример за морал в Народното събрание. Михайлов обясни, че регистрацията е станала заради комуникационна грешка - била заради други опозиционни партии като МЕЧ и ПП, защото депутатите от "Величие" са си помисли, че по този начин се прави нещо, което е противно на управляващите.

Попитан за евентуален предстоящ дебат за поста на председател на Народното събрание Михайлов каза, че парламентарна група на "Величие" е против смяната на Наталия Киселова с човек, който ще бъде от страна на ГЕРБ или ДПС, защото по този начин се бетонира властта им. "Ако бъде сменена с някой от опозицията, тогава ще подкрепим смяната ѝ, но ако бъде сменена с човек от ГЕРБ или ДПС, разбира се, че предпочитаме Наталия Киселова", каза още Ивелин Михайлов.

По думите му „Възраждане“ и МЕЧ отдавна искат смяната на председателя на Народното събрание, но те имат емоционални политици, които нямат стабилни политики. Той сравни някои от техните решения с тези на Пеевски, който, по думите на Ивелин Михайлов, внася законопроекти, "защото се е разсърдил на президента". Това са изпълнения, които не подхождат на ниво община, камо ли на ниво Народно събрание, допълни Михайлов. Според него законопроектите, внесени от ДПС, са написани на нивото на дете от трети клас с оправданието: "Румен да си прави проекта".

„Бойко Борисов и Делян Пеевски работят по една минута на ден и получават заплати, автомобили и всякакви други привилегии. Не може тези хора да държат сметка на един човек, който наистина работи. И Борисов, и Пеевски имат партийни проекти, а в един момент обвиняват пред обществото Радев, че прави партиен проект, това са изпълнения тип жълти вестници, не може Народното събрание да работи на това ниво“, заяви още лидерът на "Величие".