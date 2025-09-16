МИНА: Санкции за над 4,1 милиона евро бяха наложени в черногорските крайбрежни общини през летния туристически сезон

При инспекциите в шест крайбрежни общини на Черна гора са съставени 8760 акта за нарушения през летния туристически сезон с обща сума на финансовата санкция от над 4,1 милиона евро, предаде за БТА черногорската агенция МИНА.

Резултатите бяха обсъдени на заседание на Координационния орган за съгласуване и наблюдение на инспекциите, председателстван от вицепремиера за инфраструктурата и регионалното развитие Милун Зогович.

Прегледът се фокусира върху засилените инспекции през летния сезон, извършвани съобразно Плана за действие на правителството за 2025 г.

От 30 юни до 1 септември бяха направени инспекции в Улцин, Бар, Будва, Тиват, Котор и Херцег Нови. Над 70 инспектори работиха непрекъснато в продължение на 60 дни, като наблюдаваха спазването на изискванията в различни сектори.

В проверките участваха органи от инспекциите по туризъм, труд, здравеопазване и санитарна безопасност, пазар и безопасност на храните, както и от инспекцията по рибарство и Управлението по морска безопасност.

