Търговско-икономическото сътрудничество между Китай и България има широки перспективи, каза за БТА китайският зам.-министър на търговията Лин Цзи

Лин Цзи, заместник-министър на търговията на Китай и ръководител на правителствената и бизнес делегация, посетила България тази седмица, определи посещението в България като ползотворно. В интервю за БТА той обяви, че търговското и икономическо сътрудничество между Китай и България има стабилна основа и широки перспективи. Лин Цзи разговаря с репортер на Агенцията веднага след края на състоялата се днес осемнадесета сесия на Българо-китайската междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество в София.

Представителят на китайското правителство вярва, че след провелата се сесия съществуват отлични перспективи за търговско сътрудничество между двете страни. По думите му участниците в срещата са разговаряли открито и са обменили мнения по широк кръг от въпроси, включващи търговията със селскостопанска продукция, сътрудничество в областта на инвестициите, развитието на инфраструктурата, енергийно партньорство, с акцент възобновяемата енергия, туризма и климатичните промени.

Потенциал за икономическо сътрудничество, според Лин Цзи, има в областта на търговията, с акцент насърчаване на българския износ за китайския пазар, инвестициите, енергетиката, развитието на инфраструктурата, транспортната свързаност и туризма.

Следва пълният текст на интервюто:

Г-н заместник-министър, какви са възможностите за засилване на икономическите отношения между България и Китай?

- Търговското и икономическо сътрудничество между Китай и България има стабилна основа и широки перспективи. На току-що приключилата 18-а сесия на Междуправителствената смесена комисия за икономическо сътрудничество двете страни обмениха мнения по широк кръг от въпроси - търговия със селскостопански продукти, инвестиционно сътрудничество, инфраструктурно развитие, енергийно партньорство и особено в областта на възобновяемата енергия, туризма и климатичните промени. След сесията вярвам, че съществуват отлични перспективи за търговско сътрудничество между Китай и България.

Бих искал да изкажа специална благодарност към Министерството на икономиката и индустрията и Българската търговско-промишлена палата за организирането на бизнес форума между България и Китай за компании от двете страни. Китайският и българският бизнес откриха на форума нови области за сътрудничество, включително изкуствен интелект, облачни технологии и цифрова икономика. Обсъдих тези възможности с министър Дилов по време на сесията.

В кои сектори има потенциал за икономическо сътрудничество?

- На първо място можем да развием двустранната търговия. От установяването на стратегическото партньорство между Китай и България, средногодишният ръст на двустранната търговия е от 8,5 процента. Двустранната търговия достигна през миналата година 4,1 млрд. щатски долара, а за първите седем месеца на тази година тя възлиза на 2,54 млрд. долара.

Макар да има известен търговски дисбаланс между Китай и България, Китай е готов да внася повече висококачествени български продукти. Затова предложих по време на сесията подписването на Меморандум за разбирателство в областта на електронната търговия. Това ще ускори навлизането на български стоки на китайския пазар. Можем да помогнем на български фирми да създадат “национален павилион“ на водещи китайски електронни платформи, което ще осигури по-бърз достъп за българските продукти в Китай.

На второ място ще изтъкна сътрудничеството в областта на инвестициите. Двете страни постигнаха съгласие относно Меморандум за разбирателство за създаване на работна група за инвестиционно сътрудничество и който меморандум предстои да бъде подписан. Китай е готов да засили инвестициите си в България в сектори като възобновяема енергия – слънчева и вятърна, както и в областта на електрическите превозни средства – включително сглобяване и производство в България.

Подкрепяме и участието на китайски компании в развитието на инфраструктурата в България, включително и при изграждането на магистрални пътища.

От българска страна ни представиха по време на сесията и индустриалните зони. С подкрепата на посолството на Китай в България, някои китайски компании вече посетиха такива индустриални зони и вярвам, че те ще проявят интерес.

Двете правителства постигнаха и съгласие за подписване на Споразумение за международен превоз на товари като и двете държави предстои да подпишат Меморандум. Интересуваме се и от задълбочаване на сътрудничеството по Транскаспийския международен транспортен коридор, тъй като България е първата страна по маршрута, свързващ Азия и Европа.

На срещата обсъдихме и туризма. В момента българските туристи в Китай са повече от китайските туристи в България. Предложих на съответните български институции да промотират туристическите си ресурси и дестинации на китайския пазар.

С какво ще допринесе Междуправителствената смесена комисия и организирания в понеделник бизнес форум за развитието на двустранните икономически връзки?

- Вчерашният бизнес форум и днешната сесия на Междуправителствената смесена комисия се проведоха след дълга пауза от няколко години. След форума отделни китайски компании ми споделиха, че проявяват сериозен интерес към сътрудничество с български партньори и обратно - това е двупосочен процес.

Разговорите по време на сесията бяха откровени, отчетохме текущото състояние на сътрудничеството и поставихме конкретни въпроси. Убеден съм, че форумът и комисията ще укрепят допълнително нашето бизнес сътрудничество. Вярвам, че тези две платформи са отлични канали за бизнеса и за правителствата да се опознаят, да изчистят недоразуменията, да преодолеят различията и постигнат съгласие.

Акцент във вчерашните срещи беше срещата с президента Румен Радев с китайската делегация и с представители на китайския бизнес. Президентът сподели полезна информация и идеи с китайските компании за правене на бизнес в България, което укрепи допълнително доверието на китайския бизнес за инвестиции на българския пазар.

Китайската делегация както правителствената, така и бизнес, определя посещението в България за ползотворно. Разбира се, има още много работа пред нас преди следващата среща на Междуправителствената смесена комисия в Пекин.

Какви компании бяха представени в бизнес делегацията и участваха на вчерашния бизнес форум?

- В делегацията участваха компании от различни сектори – водещи фирми в изграждането на инфраструктура с редица значими проекти в Европа; водещи в света производители на батерии за електромобили, няколко производителя на електрически автомобили, китайски финансови институции и такива от областта на информационните технологии (ИТ) и телекомуникациите.

Как оценявате сътрудничеството си с Министерството на икономиката и индустрията на България при организирането на сесията и бизнес форума?

- Смятам, че Министерството на икономиката и индустрията е изключително ефективна и прагматична институция. Решението за провеждане на бизнес форума беше взето само преди месец и за този кратък период Министерството успя да организира участието на толкова много китайски и български компании. Заслужават висока оценка.

Видях и засиленото присъствие на различни държавни институции на днешната сесия на Комисията. Това показва способността на Министерството да координира. Говори е и за авторитета на институцията сред тези правителствени агенции.

Оценявам открития и практичен подход на министър Дилов, както и професионализма на служителите в институцията.

Министерството на търговията на Китай ще работи в тясно сътрудничество с българското Министерство на икономиката и индустрията за прилагане на постигнатите договорености и за по-нататъшно развитие на търговско-икономическото сътрудничество между двете държави.