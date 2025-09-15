На фона на изпълнената с конфликти международна среда Китай и Европа трябва да бъдат приятели, каза посланик Дай Цинли на бизнес форум в София

На фона на международната ситуация, изпълнена с конфликти, Китай и Европа трябва да бъдат приятели, а не противници, да си сътрудничат, а не да се конфронтират. Важната задача пред Китай и България е да превърнат традиционното приятелство и очакванията в движеща сила за сътрудничество. Това заяви посланикът на Китайската народна република в София Дай Цинли при откриването на Българо-китайския бизнес форум, организиран от Българската търговско-промишлена палата (БТПП).

Събитието се провежда в столичния хотел "Интерконтинентал София" със съдействието на Министерството на икономиката и индустрията (МИИ) и посолството на КНР в София по повод осемнадесетата сесия на Българо-китайската междуправителствена смесена комисия за икономическо сътрудничество, чийто домакин е София.

“Новото редовно заседание на Българо-китайската междуправителствена смесена комисия за икономическо сътрудничество ще се проведе на 16 септември след петгодишно прекъсване. Това е вълнуваща новина за практическото икономическо сътрудничество", обяви посланик Дай Цинли. Според нея свикването на смесената комисия е събитие от голямо значение, което ще се проведе в годината, когато се навършват 10 години от сътрудничеството между България и Китай по инициативата на КНР “Един пояс, Един път“.

Посланикът изтъкна, че тази година обменът на високо ниво между двете държави е бил интензивен, като даде примери с посещенията на вицепремиера Атанас Зафиров в Китай два пъти и на петима български министри в КНР, както и визитата на седем китайски ръководители в България.

По думите ѝ двустранната търговия е нараснала над три пъти през последните години – от 1,7 млрд. щатски долара до над 4 млрд. щатски долара. Китайските инвестиции също бележат развитие, особено в автомобилостроенето, новите енергийни източници и информационните технологии. Китайски компании участват в изграждането на фотоволтаични системи и електроцентрали за съхранение на енергия в България.

Дай Цинли увери присъстващите, че Китай няма никога да забрави, че България е втората държава в света, която установява дипломатически отношения с КНР, чествайки 75 години от тази дата през 2024 година. По думите ѝ двете държави винаги са се отнасяли с уважение и равнопоставеност една към друга, стремели са се към взаимна полза и печеливши резултати, припомняйки, че президентът Си Дзинпин и президентът Радев издигнаха през 2019 година двустранните отношения до ниво стратегическо партньорство.

Посланикът допълни, че сега китайското правителство е фокусирано върху задълбочаване на реформите, насърчаване на модернизацията и укрепване на сътрудничеството със страните от ЕС.