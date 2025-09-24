Подробно търсене

Делян Петришки
Българo-китайска конференция за търговско-икономическо сътрудничество ще се проведе в София днес
Снимка: Никола Колев/БТА, архив
София,  
24.09.2025 08:00
Българo-китайска конференция за търговско-икономическо сътрудничество ще се проведе днес в столичния хотел "Хаят Риджънси София" (Hyatt Regency).

Събитието е организирано съвместно от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) и посолството на Китай в България.

Конференцията се организира в рамките на посещението на Ли Джундзюн, вицегубернатор на провинция Дзянсу, който ще бъде придружен от бизнес делегация от Китай. В делегацията ще се включат представители от секторите научноизследователска и развойна дейност, роботика, изкуствен интелект, зелена енергия, енергийни системи, интелигентни фотоволтаични системи, аутомотив и електрически превозни средства и др., посочват организаторите в съобщение.

Това е второ българо-китайско бизнес събитие в рамките на този месец. Заместник-министърът на търговията на Китай Лин Цзи бе начело на бизнес и политическа делегация в София, където през миналата седмица се проведе двустранна бизнес конференция, организирана от Българската търговско-промишлена палата и осемнадесета сесия на Българо-китайската междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество.  

