Подробно търсене

Преките чуждестранни инвестиции у нас възлизат на 1,1 млрд. евро към края на юли, сочат данните на БНБ

Мартин Леков
Преките чуждестранни инвестиции у нас възлизат на 1,1 млрд. евро към края на юли, сочат данните на БНБ
Преките чуждестранни инвестиции у нас възлизат на 1,1 млрд. евро към края на юли, сочат данните на БНБ
Снимка: Владимир Шоков/БТА, архив
София,  
18.09.2025 12:29
 (БТА)

Преките чуждестранни инвестиции у нас възлизат на 1,14 млрд. евро към края на месец юли тази година, сочат предварителните данни на Българската народна банка. Нетният поток на преките инвестиции намалява с 3,9 на сто спрямо първите седем месеца на 2024 година. За сравнение, към края на юли миналата година нетният поток на преките вложения отново е бил положителен в размер на 1,19 млрд. евро или с 46,6 млн. евро повече спрямо настоящия резултат.

Размерът на нетния поток на преките инвестиции у нас се равнява на 1 процент от брутния вътрешен продукт на страната.

Конкретно през месец юли нетният поток на преките инвестиции е положителен и възлиза на 261,3 млн. евро спрямо 248,7 млн. евро през същия месец на миналата година.

Данните на БНБ са предварителни, което означава, че подлежат на ревизия, която може да измени настоящите резултати.

Нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти е отрицателен в размер на 11,5 млн. евро, при отрицателен нетен поток от 2,5 млн. евро за януари – юли 2024 година.

Дяловият капитал (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти в/от капитала и резервите на български дружества, както и постъпления/плащания по сделки с недвижими имоти в страната) е положителен и възлиза на 231,6 млн. евро за януари – юли 2025 г. Той е по-голям със 151,6 млн. евро от този за януари – юли 2024 г., който е положителен в размер на 80 млн. евро.

По предварителни данни, статия Реинвестиране на печалба (показваща дела на чуждестранните инвеститори в текущата печалба или загуба на дружеството на база на счетоводни данни за финансовия резултат) е положителна и възлиза на 1,99 млрд. евро, при положителна стойност от 1,579 млрд. евро за януари – юли 2024 г.

Нетният поток по подстатия Дългови инструменти (промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити) е отрицателен и възлиза на 1,077 млрд. евро, при отрицателна стойност от 467,1 млн. евро за януари – юли 2024 г.

По предварителни данни нетният поток на преките инвестиции в чужбина за януари – юли 2025 г. възлиза на 263,9 млн. евро (0,2 процента от БВП), при 672,7 млн. евро (0,6 процента от БВП) за същия период на предходната година. През юли 2025 г. нетният поток е положителен и възлиза на 66,4 млн. евро, при положителна стойност от 45,9 млн. евро за юли 2024 г.

/СЛС/

Свързани новини

16.09.2025 20:32

Търговско-икономическото сътрудничество между Китай и България има широки перспективи, каза за БТА китайският зам.-министър на търговията Лин Цзи

Лин Цзи, заместник-министър на търговията на Китай и ръководител на правителствената и бизнес делегация, посетила България тази седмица, определи посещението в България като ползотворно. В интервю за БТА той обяви, че търговското и икономическо
15.09.2025 17:29

Шенген и еврозоната могат да превърнат България в мост за китайския бизнес към европейския пазар, каза Фан Дункуей, член на УС и главен секретар на Китайската търговска палата в ЕС

Членството на България в Шенгенското пространство и еврозоната може да превърне страната в мост за китайските компании към европейския пазар. Това заяви Фан Дункуей, член на Управителния съвет и главен секретар на Китайската търговска палата в ЕС,
02.09.2025 12:41

Сделката с "Райнметал" е пробив по отношение на привличането на инвестиции в България, според Атанас Атанасов от Фискалния съвет

Сделката с "Райнметал" за изграждане на два завода у нас - първи за артилерийски снаряди по стандартите на НАТО и втори - съвместно предприятие за производство на барут, е голям пробив по отношение на привличането на инвестиции и инвеститори в
17.07.2025 12:58

Преките чуждестранни инвестиции у нас нарастват с 47 на сто до близо 1,4 млрд. евро към края на май, според данните на БНБ

Преките чуждестранни инвестиции в България нарастват с 46,9 на сто на годишна база до 1,393 млрд. евро за първите пет месеца на настоящата година, сочат предварителните данни на Българската народна банка. За сравнение, през същия период на миналата
17.06.2025 16:29

Преките чуждестранни инвестиции у нас възлизат на над 1,1 млрд. евро през първите четири месеца на 2025 г., сочат данни на БНБ

Преките чуждестранни инвестиции в България възлизат на 1,116 млрд. евро от началото на годината до края на април, сочат предварителните данни на Българската народна банка. Нетният поток на преките инвестиции в страната е по-голям с 241 млн. евро
19.05.2025 14:52

Търговският баланс на България за март е отрицателен в размер на близо 820 млн. евро, съобщи БНБ

Търговският баланс на България за месец март 2025 г. е отрицателен в размер на 819,2 млн. евро при дефицит от 257,9 млн. евро за март 2024 година, съобщава Българската народна банка (БНБ). За януари - март 2025 г. търговският баланс е отрицателен в
17.10.2024 12:46

Преките чуждестранни инвестиции у нас се свиват със 77 на сто до близо 700 млн. евро към края на месец август, сочат данните на БНБ

Преките чуждестранни инвестиции в България възлизат на 697,8 млн. евро към края на месец август тази година, сочат предварителните данни на Българската народна банка (БНБ). Това представлява понижение от 77,5 на сто на годишна база. За сравнение,

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 12:57 на 18.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация