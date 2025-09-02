Сделката с "Райнметал" е пробив по отношение на привличането на инвестиции в България, според Атанас Атанасов от Фискалния съвет

Сделката с "Райнметал" за изграждане на два завода у нас - първи за артилерийски снаряди по стандартите на НАТО и втори - съвместно предприятие за производство на барут, е голям пробив по отношение на привличането на инвестиции и инвеститори в България. Едномилиардната инвестиция се пада именно на военния индустриален сектор, който без основание е подценяван като източник на устойчив растеж. Това се посочва в анализ на Атанас Атанасов, член на Фискалния съвет на България, получен в БТА от пресцентъра на Съвета.

Новината за проявения инвеститорски интерес на "Райнметал" в България предизвика оживен интерес и усещане за реализиране на дългоочакван пробив по отношение на крупна чуждестранна инвестиция в страната, пише в материала. Атанасов откроява десет точки на потенциални икономически ползи за България от сделката за изграждане на двата завода и амбицията за изграждане в по-далечно бъдеще и на трети завод за автономни системи за производство на автотранспортна техника.

1. Откриване най-малко на хиляда нови работни места, съживяване на районите, квалифицирани и технически грамотни хора, които ще се включат в обучения и в работния процес.

2. Производствата ще имат сигурни пазари и реализация, гарантирана рентабилност, съответно и данъчни постъпления в държавната хазна.

3. Инвестицията няма да натовари бюджета поради изключително изгодните условия на нисколихвения заем по инструмента SAFE (15-годишен гратисен период и изплащане до 40 години) и ще има бърза възвръщаемост (дори в рамките на гратисния период).

4. Чрез сделката ще стане възможно привличането и на други инвеститори - доставчици, изпълнители, подизпълнители и така ефектът ще се мултиплицира.

5. Подобряване на прилежащата и близка инфраструктура (в 50-100 км) - пътища, комуникационни връзки, логистика и т.н.

6. Попълване на запасите за българските отбранителни нужди.

7. Сделката отваря потенциални хоризонти за още нови производства, включително такива с по-висока технологична и добавена стойност - за автономни системи и производство на автотранспортни технологии и други направления.

8. България има перспективата да се превърне в един технологичен и производствен хъб на високотехнологично въоръжение по стандартите на НАТО с висока добавена стойност.

9. Сделката е стимул за редица други компании от българската отбранителна индустрия, особено във високотехнологичния сектор, да търсят възможности за инвестиции чрез обединяване на финансов, човешки и научен потенциал за ускорено развитие и интегриране в европейския отбранителен сектор.

10. Доколкото участието на България в построяването на заводите представлява държавна инвестиция, част от разходите за прилежащата инфраструктура по същество е начална стъпка, кореспондираща с поетия ангажимент за увеличаване на военните разходи до 5 процента до 2035 г., в частност по отношение на тези 1,5 процента от тях, предназначени за военна инфраструктура и логистика.

Това са все ползи, които България извлича от многогодишното си членство в НАТО, ЕС, Шенген и предстоящото ни присъединяване към еврозоната, посочва Атанасов.

Създаден в далечната 1889 г., консорциумът "Райнметал" понастоящем е водещ международен доставчик на системи в отбранителната промишленост и същевременно двигател на далновидни технологични и индустриални иновации на гражданските пазари. Продажбите, които регистрира за 2024 г., надхвърлят 9 млрд. евро (36 на сто ръст спрямо предходната година), с 1,48 млрд. евро печалба, оперирайки в над 170 точки по света с повече от 40 000 служители. Глобализацията, протекционизмът, дигитализацията, трансформацията в различни сектори и индустрии, както и нарастващата честота и интензивност на конфликтите и военните спорове, като тези във войната между Русия и Украйна, довеждат до нарастваща нужда от мобилност и сигурност, пише в анализа.

В сътрудничество с ВМЗ-Сопот, "Райнметал" планира изграждането на два завода у нас - първи завод за артилерийски снаряди по стандартите на НАТО и втори - съвместно предприятие за производство на барут. Фабриката за боеприпаси се планира с капацитет 100-120 000 бройки годишно. Според очакванията, до около 3 години следва да бъде изградена материално-техническата база и заводите да започнат да функционират. Амбициите обаче са още по-големи - да се изгради в по-далечно бъдеще и трети завод за автономни системи за производство на автотранспортна техника, от които страната има остра нужда във връзка с подменянето на остарелия автопарк на Българската армия, пише Атанасов.

Според него, независимо че България има солидни традиции и капацитет в оръжейната промишленост, следва да се отбележи, че повечето производства са по лицензи на бившия източносъветски блок. Необходимостта от въвеждане на нови стандарти - тези на НАТО, е от ключово значение. Именно такава възможност се очертава с планираната инвестиция за фабриката за боеприпаси.

Общият размер на инвестицията за двата завода - за снаряди и за барут, е в размер на 1 млрд. евро. Германските и българските партньори участват в сделката 51:49. Финансирането за България ще бъде осигурено чрез заем по европейския механизъм SAFE, по който правителството кандидатства общо с между 2,7 - 3 млрд. евро в следващите години. Това са изключително изгодни, нисколихвени заеми, които няма да натоварят бюджета.

Инструментът SAFE (Действия за сигурност в Европа) е финансиран от Европейския съюз чрез неговия капацитет за заеми, по-специално чрез емитиране на облигации на ЕС. Предоставят се заеми на стойност до 150 млрд. евро в помощ на държавите членки на ЕС, за да се постигне бързо и значително увеличение на инвестициите в отбрана. Областите, финансирани от SAFE, включват: боеприпаси, ракети и артилерийски системи, способности за наземна борба, системи за противовъздушна и противоракетна отбрана, морски надводни и подводни способности, стратегически средства и защита на критичната инфраструктура, дронове и системи за борба с дронове, военна мобилност, способности за киберпространство, изкуствен интелект и електронна война. Показателен е интересът към инструмента - 150-те млрд. евро, с които той разполага, са вече заявени от 19 страни членки на ЕС, се посочва в анализа.