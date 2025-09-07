Подробно търсене

След успешна инвестиция на "Райнметал" у нас, правителството би работило и за вложение в по-сложна продукция, каза вицепремиерът Томислав Дончев

Мартин Леков
След успешна инвестиция на "Райнметал" у нас, правителството би работило и за вложение в по-сложна продукция, каза вицепремиерът Томислав Дончев
След успешна инвестиция на "Райнметал" у нас, правителството би работило и за вложение в по-сложна продукция, каза вицепремиерът Томислав Дончев
Снимка: Минко Чернев/БТА, архив
София,  
07.09.2025 19:25
 (БТА)

При успешна реализация на проекта за изграждане на два завода у нас, договорен между България и германската компания "Райнметал", правителството би работило и за нова инвестиция в доста по-високотехнологично производство. Това посочи вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев в предаването "120 минути" по бТВ.

"Аз имам много дълъг опит в работата с немски инвеститори. От този опит знам, че се започва с нещо малко по-голямо и като потръгнат нещата, се увеличава размерът на инвестицията. Това се е случвало, включително и с мое пряко участие, десетки, да не кажа стотици пъти", каза Дончев по повод плановете за изграждане на два военни завода у нас - първи за артилерийски снаряди по стандартите на НАТО и втори - съвместно предприятие за производство на барут.

Вицепремиерът каза, че това е продукция и производство, което не бива да подценяваме. За целите на въоръжените сили и военната индустрия взривните вещества са много ценен ресурс и е много важно на наша територия, на територията на България ние да имаме капацитет, да имаме способност да произвеждаме, а не да внасяме", заяви Дончев.

По думите му този завод ще позволи на страната ни да бъде независима по отношение на доставки на барут, ако ситуацията го изисква. "Недай си боже, ако се наложи и България изпадне, ще използвам евфемизма "кинетичен сблъсък", това е евфемизъм на война, ако недай си боже се наложи, ние ще чакаме доставка на барут от Африка? Или от Азия?", каза Дончев.

Според вицепремиера правителството ще организира реализацията на двата завода така, че всичко да е както трябва, което би отворило път за реализация на нова инвестиция от страна на германската компания у нас за доста по-сложна продукция.

"Райнметал" е световен производител на военна техника с над 100 години опит, той не произвежда само снаряди и боеприпаси, той произвежда военна техника, камиони, радари и какви ли не други неща. Аз бих се радвал да имаме инвестиция на много по-високотехнологично ниво, която да гарантира много по-висока добавена стойност", добави Дончев.

Томислав Дончев посочи, че като цяло българската индустрия страда от липса на работна ръка, което е сериозен проблем, тъй като индустрията оформя 28 на сто от икономиката на страната, което е повече от земеделието и туризма взети заедно.

/ВЙ/

Свързани новини

07.09.2025 18:42

Отбранителната индустрия на България осигурява над 4 на сто от БВП на страната, каза министърът на икономиката Петър Дилов

Българската отбранителна индустрия осигурява над 4 на сто от брутния вътрешен продукт на страната за 2024 година. Това посочи министърът на икономиката и индустрията Петър Дилов в предаването "120 минути" по бТВ. По думите на Дилов износът на военни
05.09.2025 10:17

България ще финансира със средства по инструмента SAFE дяловото си участие в съвместното предприятие с “Райнметал“, каза вицепремиерът Дончев

България ще финансира дяловото си участие в съвместното предприятие с германската компания "Райнметал" (Rheinmetall) с дългосрочен и нисколихвен кредит по инструмента на ЕС "Мерки за сигурността на Европа" (SAFE). Така България ще "мигрира" от
02.09.2025 12:41

Сделката с "Райнметал" е пробив по отношение на привличането на инвестиции в България, според Атанас Атанасов от Фискалния съвет

Сделката с "Райнметал" за изграждане на два завода у нас - първи за артилерийски снаряди по стандартите на НАТО и втори - съвместно предприятие за производство на барут, е голям пробив по отношение на привличането на инвестиции и инвеститори в
01.09.2025 10:22

ВМЗ-Сопот ще притежава 49%, а „Райнметал“ – 51% от съвместното дружество, което предстои да се създаде, обясни министър Атанас Запрянов

ВМЗ-Сопот ще създаде съвместно дружество с „Райнметал“, като съотношението на собствеността ще бъде 49% към 51%. В момента завършва планирането на джоинт венчъра и сключването на споразумението, обясни министърът на отбраната Атанас Запрянов в ефира на „Здравей, България” по Нова телевизия по повод изграждането на завод за барут у нас.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 20:41 на 07.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация