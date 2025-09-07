След успешна инвестиция на "Райнметал" у нас, правителството би работило и за вложение в по-сложна продукция, каза вицепремиерът Томислав Дончев

При успешна реализация на проекта за изграждане на два завода у нас, договорен между България и германската компания "Райнметал", правителството би работило и за нова инвестиция в доста по-високотехнологично производство. Това посочи вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев в предаването "120 минути" по бТВ.

"Аз имам много дълъг опит в работата с немски инвеститори. От този опит знам, че се започва с нещо малко по-голямо и като потръгнат нещата, се увеличава размерът на инвестицията. Това се е случвало, включително и с мое пряко участие, десетки, да не кажа стотици пъти", каза Дончев по повод плановете за изграждане на два военни завода у нас - първи за артилерийски снаряди по стандартите на НАТО и втори - съвместно предприятие за производство на барут.

Вицепремиерът каза, че това е продукция и производство, което не бива да подценяваме. За целите на въоръжените сили и военната индустрия взривните вещества са много ценен ресурс и е много важно на наша територия, на територията на България ние да имаме капацитет, да имаме способност да произвеждаме, а не да внасяме", заяви Дончев.

По думите му този завод ще позволи на страната ни да бъде независима по отношение на доставки на барут, ако ситуацията го изисква. "Недай си боже, ако се наложи и България изпадне, ще използвам евфемизма "кинетичен сблъсък", това е евфемизъм на война, ако недай си боже се наложи, ние ще чакаме доставка на барут от Африка? Или от Азия?", каза Дончев.

Според вицепремиера правителството ще организира реализацията на двата завода така, че всичко да е както трябва, което би отворило път за реализация на нова инвестиция от страна на германската компания у нас за доста по-сложна продукция.

"Райнметал" е световен производител на военна техника с над 100 години опит, той не произвежда само снаряди и боеприпаси, той произвежда военна техника, камиони, радари и какви ли не други неща. Аз бих се радвал да имаме инвестиция на много по-високотехнологично ниво, която да гарантира много по-висока добавена стойност", добави Дончев.

Томислав Дончев посочи, че като цяло българската индустрия страда от липса на работна ръка, което е сериозен проблем, тъй като индустрията оформя 28 на сто от икономиката на страната, което е повече от земеделието и туризма взети заедно.