"Райнметал" ще инвестира в капитала и ще предостави интелектуална собственост на съвместното дружество с "ВМЗ Сопот", каза министър Дилов пред депутати

Германският военноотбранителен концерн "Райнметал" (Rheinmetall) ще инвестира в капитала на обявеното съвместно дружество с "ВМЗ Сопот", като няма да участва единствено с предоставяне на интелектуална собственост. В него от германска страна ще контролират 51 процента от капитала, а от българска - 49 процента. Това каза министърът на икономиката и индустрията Петър Дилов пред членовете на постоянната парламентарна Комисия по икономика и иновации днес, в отговор на въпрос от парламентарната група (ПГ) на ПП-ДБ за структурата на обявената сделка между "ВМЗ Сопот" и германския военнопромишлен концерн.

Преговорите по учредяването на съвместното предприятие, което ще позволи на българската отбранителна индустрия да произвежда нови за сектора продукти, са в напреднал етап, съобщи той.

По предоставени данни от министър Дилов във военноотбранителната индустрия на страната са заети 70 000 души, като във "ВМЗ Сопот" те са 5000. Само за последната година броят им там е нараснал с 350 души.

Министърът увери депутатите, че в Министерството на икономиката и индустрията имат амбициозната цел не само да запазят сегашните работни места, но и да ги увеличат.

БТА припомня, че България ще финансира дяловото си участие в съвместното предприятие с германската компания "Райнметал" с дългосрочен и нисколихвен кредит по инструмента на ЕС "Мерки за сигурността на Европа" (SAFE). Така България ще "мигрира" от съветския тип боеприпаси 122/152 мм към натовския тип от 155 мм, съобщи вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев в пленарна зала преди дни. Производството ще бъде за нуждите на българските въоръжени сили, но основно за износ.