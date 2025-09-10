Подробно търсене

Малките и средни предприятия са във фокуса на ББР, но е добре банката да подкрепя и големите компании, каза Петър Дилов пред депутати

Делян Петришки
Малките и средни предприятия са във фокуса на ББР, но е добре банката да подкрепя и големите компании, каза Петър Дилов пред депутати
Малките и средни предприятия са във фокуса на ББР, но е добре банката да подкрепя и големите компании, каза Петър Дилов пред депутати
Комисията по икономическа политика и иновации провежда заседание в сградата на Народното събрание. На снимката: министър на икономиката и индустрията Петър Дилов.Снимка: Никола Узунов/БТА (ПГ)
София,  
10.09.2025 14:09
 (БТА)

Една от функциите на Българската банка за развитие (ББР) е да подкрепя инвестиционната и оперативна дейност на българските предприятия, с фокус малките и средни предприятия (МСП). Но би било добре тя да може да подпомага инвестиционните проекти и на големите компании. Това мнение изрази министърът на икономиката и индустрията Петър Дилов пред членовете на постоянната парламентарна Комисия по икономика и иновации днес, в отговор на въпрос от парламентарната група (ПГ) на "Величие" за осигуряване на финансиране от ББР на държавни предпрития. Министър Дилов участва в блицконтрол от народните представители, като заедно с него в залата присъства и Невена Лазарова, зам.-министър на икономиката и индустрията.  

Икономическият министър припомни, че държавните предприятия изплащат дивиденти, които постъпват в държавния бюджет, а това по думите му "спъва" до известна степен инвестиционната програма на предприятията. 

БТА припомня, че принципал на ББР е Министерството на иновациите и растежа (МИР).  

/ВЙ/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Свързани новини

10.09.2025 14:34

"Райнметал" ще инвестира в капитала и ще предостави интелектуална собственост на съвместното дружество с "ВМЗ Сопот", каза министър Дилов пред депутати

Германският военноотбранителен концерн "Райнметал" (Rheinmetall) ще инвестира в капитала на обявеното съвместно дружество с "ВМЗ Сопот", като няма да участва единствено с предоставяне на интелектуална собственост. В него от германска страна ще
10.09.2025 13:46

Прекият ефект от въведените мита в САЩ за българския износ ще е в размер на 468 млн. евро, а косвеният - 158 млн. евро, каза министър Петър Дилов

Въведените мита за европейски стоки от администрацията на президента Доналд Тръмп в САЩ ще имат пряк и косвен ефект върху българския износ. Изчисленият пряк ефект от Министерството на икономиката и индустрията (МИИ) възлиза на 468 млн. евро, а

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 14:45 на 10.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация