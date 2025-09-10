Малките и средни предприятия са във фокуса на ББР, но е добре банката да подкрепя и големите компании, каза Петър Дилов пред депутати

Една от функциите на Българската банка за развитие (ББР) е да подкрепя инвестиционната и оперативна дейност на българските предприятия, с фокус малките и средни предприятия (МСП). Но би било добре тя да може да подпомага инвестиционните проекти и на големите компании. Това мнение изрази министърът на икономиката и индустрията Петър Дилов пред членовете на постоянната парламентарна Комисия по икономика и иновации днес, в отговор на въпрос от парламентарната група (ПГ) на "Величие" за осигуряване на финансиране от ББР на държавни предпрития. Министър Дилов участва в блицконтрол от народните представители, като заедно с него в залата присъства и Невена Лазарова, зам.-министър на икономиката и индустрията.

Икономическият министър припомни, че държавните предприятия изплащат дивиденти, които постъпват в държавния бюджет, а това по думите му "спъва" до известна степен инвестиционната програма на предприятията.

БТА припомня, че принципал на ББР е Министерството на иновациите и растежа (МИР).