"Райнметал" разширява присъствието си в строителството на военни кораби с придобиването на "Нeйвъл Весълс Люрсен"

Най-голямата германска компания в областта на отбраната "Райнметал" (Rheinmetall) се е споразумяла да придобие "Нейвъл Весълс Люрсен" ( Naval Vessels Lurssen - NVL), военното подразделение на базираната в Хамбург корабостроителница "Люрсен" (Lurssen). Това съобщи компанията, цитирана от ДПА. Очаква се сделката, за която се твърди, че е на стойност милиарди долари, да бъде финализирана в началото на 2026 г. след одобрение от регулаторните органи. Финансовите условия не бяха разкрити първоначално.

Придобиването ще позволи на "Райнметал", която в момента доставя военноморски оръдия и лазерни модули, но не строи кораби, да разшири дейността си в областта на корабостроенето. Акциите на компанията скочиха приблизително 20 пъти след руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г., тъй като "Райнметал" се превърна в ключов доставчик на оръжия за Киев, частично финансиран и от германското правителство.

"Нейвъл Весълс Люрсен", частна корабостроителна група с четири корабостроителници в Северна Германия, е специализирана в проектирането и строителството на военни и правителствени кораби за германския флот и клиенти по целия свят. Тя притежава допълнителни филиали в България, Хърватия, Египет и Бруней.

За компанията работят около 2100 души и тя е отчела приходи от приблизително 1 милиард евро (1,2 милиарда долара) през 2024 г.

"Райнметал" има около 40 000 служители в 174 обекта и е генерирала приходи от 9,8 милиарда евро миналата година.