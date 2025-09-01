ВМЗ-Сопот ще притежава 49%, а „Райнметал“ – 51% от съвместното дружество, което предстои да се създаде, обясни министър Атанас Запрянов

ВМЗ-Сопот ще създаде съвместно дружество с „Райнметал“, като съотношението на собствеността ще бъде 49% към 51%. В момента завършва планирането на джоинт венчъра и сключването на споразумението, обясни министърът на отбраната Атанас Запрянов в ефира на „Здравей, България” по Нова телевизия по повод изграждането на завод за барут у нас.

По думите му изграждането на фабрика за барут и снаряди е шанс за българската отбранителна индустрия да внедри стандарти на производство, които позволяват на ВМЗ-Сопот да стане доставчик и на страните членки на НАТО и ЕС.

"Ние и сега сме производители на снаряди и оръжие по съветските стандарти – 122 мм, 152 мм. А сега ще имаме поточна линия за производство на 155 мм снаряди. България ще превъоръжи своята артилерия и предстои да доставим 155 мм артилерийски системи за нашите артилерийски формирования“, каза Запрянов.

Той посочи, че става дума за национален интерес, който съвпада с интереса на Европа да увеличи оръжейното си производство, да интегрира отбранителната си база и да инвестира повече в модернизация на оръжейната индустрия. Съвпада и с изискването на НАТО за нови способности на нашите въоръжени сили и увеличаване на военните разходи във връзка със заплахите, обясни министърът на отбраната.

Според Запрянов максимум три години са достатъчни от момента на сключване на споразумението до момента на започване на производството. Той каза още, че в новия завод ще бъдат открити още 1000 нови работни места.

Инвестицията на България в завода ще бъде около 500 млн. евро, като парите ще бъдат отпуснати по линия на европейския механизъм SAFE. „Това е заем от типа на тези, които държавите ползваха по време на COVID-19”, обясни Атанас Запрянов и добави, че ще има десетгодишен гратисен период, при който не се плаща главницата, а периодът на изплащане на заема е 35 години.

По въпроса за това чия е заслугата за това сътрудничество с германския концерн - на Бойко Борисов или на президента Румен Радев, министърът заяви, че правителството трябва да осигури бюджета, а мандатоносителят ГЕРБ-СДС и Бойко Борисов трябва да осигурят политическа подкрепа, защото тези решения, по отношение на финансирането, ще се вземат в Народното събрание. „Ролята на лидера на мандатоносителя е изключително важна, ако няма политическо мнозинство, което да подкрепи такова решение, какво правим тогава”, каза Запрянов.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и премиерът Росен Желязков посетиха в неделя "Вазовски машиностроителни заводи" (ВМЗ) в Сопот.

На 25 август председателят на ГЕРБ Бойко Борисов проведе среща с главния изпълнителен директор на „Райнметал“ Армин Папергер в централата на концерна в Дюселдорф (Германия). На нея стана известно, че България и най-големият отбранителен концерн в Европа "Райнметал" ще изградят на територията на страната ни два нови военни завода. Единият ще е за производство на барут и заряди, а другият – за производство на 155 мм снаряди (далекобойни изстрели) по стандарт на НАТО.

На 27 август президентът Радев участва в откриването на нов високотехнологичен завод на германския оръжеен концерн "Райнметал" (Rheinmetall) в Унтерлюс, провинция Долна Саксония. На следващия ден след среща с германския държавен глава Франк-Валтер Щайнмайер в двореца "Белвю" в Берлин Румен Радев заяви, че президентската институция води разговори с германски компании, чиито представители в началото на идния месец ще посетят България за разговори за възможни инвестиции.