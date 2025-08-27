Президентът Радев участва в откриването на високотехнологичен отбранителен завод в Германия

Президентът Румен Радев участва в откриването на нов, високотехнологичен завод на германския концерн "Райнметал" (Rheinmetall) по покана на изпълнителния директор на компанията Армин Папергер.

Заводът, разположен в Унтерлюс, провинция Долна Саксония, ще произвежда 155-милиметрови снаряди по стандарта на НАТО. Инвестицията е за над 500 млн. евро.

В речта си при откриването на съоръжението Папергер очерта стратегията на компанията да създаде мрежа от заводи в редица европейски страни, включително България, като изрази надежда до три седмици да бъде подписано споразумение с българските власти. По думите му тези заводи ще са част от "паневропейска отбранителна екосистема".

По-рано тази седмица бе обявено, че "Райнметал" ще участва в строителството на два завода в България. Единият ще бъде за производство на барут, а другият – за снаряди, като инвестицията е за общо над 1 млрд. евро.

В официалното откриване участваха също генералният секретар на НАТО Марк Рюте, примиерът на Румъния Илие Боложан, министърът на отбраната на Германия Борис Писториус, както и германският вицеканцлер и министър на финансите Ларс Клингбайл.

Клингбайл припомни продължаващата война в Украйна и свързаната с това отговорност за повишаване на сигурността и отбранителните възможности. Германия поема отговорността си в рамките на НАТО за засилване на отбранителните способности на Европа, припомняйки отворените от германските власти възможности за финансиране на по-високи разходи за инфраструктура и отбрана.

Марк Рюте отбеляза разширяването на военните способности и въоръжените сили на Русия и Китай. "Техните отбранителни индустрии произвеждат оръжия и военно оборудване с невероятно темпо не само да се показват на големи паради в Москва и Пекин, но и да си осигурят сфери на влияние, да демонстрират сила и да подкопаят основаващия се на правила ред", заяви генералният секретар на НАТО.

Още тази година в новия завод в Унтерлюс трябва да бъдат произведени до 25 000 снаряда, а до 2027 г. производството да достигне 350 000 снаряда годишно. Заводът е построен в рамките на 15 месеца и се очаква след достигането на пълния производствен капаците да бъде най-големият за производство на боеприпаси в Европа. По данни на компанията ще бъдат създадени над 500 работни места.

"Райнметал" е един от най-големите отбранителни концерни в Европа, като за 2024 г. оперативната му печалба достигна рекорд от близо 1,5 млрд. евро, увеличавайки се с 61 процента спрямо предходната година.