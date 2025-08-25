Подробно търсене

Държавният глава Румен Радев ще посети Германия, където ще се срещне с президента Франк-Валтер Щайнмайер

Николай Трифонов
Държавният глава Румен Радев ще посети Германия, където ще се срещне с президента Франк-Валтер Щайнмайер
Държавният глава Румен Радев ще посети Германия, където ще се срещне с президента Франк-Валтер Щайнмайер
Снимка: Минко Чернев/БТА, архив
София,  
25.08.2025 09:42
 (БТА)

Президентът Румен Радев ще бъде на работно посещение във Федерална република Германия на 27-и и 28 август, съобщиха от прессекретариата на държавния глава. В Берлин Румен Радев ще се срещне със своя колега президента Франк-Валтер Щайнмайер. 

По покана на изпълнителния директор на най-големия отбранителен концерн в Европа „Райнметал“ Армин Папергер президентът Румен Радев ще участва в официалната церемония по откриване на високотехнологичен завод в Унтерлюс, Долна Саксония.

Визитата на българския държавен в Германия е продължение на срещата между Румен Радев и Армин Папергер по време на Мюнхенската конференция по сигурността през февруари тази година, на която бяха определени конкретни области за инвестиционно и индустриално сътрудничество с българската отбранителна индустрия и наука. В резултат на тази среща през март Армин Папергер посети България по покана на българския държавен глава и в президентската институция се срещна с водещи представители на отбранителната индустрия и изпълнителната власт.

В края на юли министърът на икономиката и индустрията Петър Дилов представи концепция за създаване на съвместно дружество между ВМЗ и „Райнметал”.

/РИ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 10:03 на 25.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация