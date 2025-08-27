Подробно търсене

Президентът Румен Радев пристигна в Германия

Специален пратеник на БТА Елена Савова
Президентът Румен Радев пристигна в Германия
Президентът Румен Радев пристигна в Германия
Президентът Румен Радев. Снимка: Благой Кирилов/БТА (БТ)
Хамбург,  
27.08.2025 13:42
 (БТА)

Президентът Румен Радев пристигна в Германия, където е на двудневно посещение. По-късно днес държавният глава ще участва в откриването на нов, високотехнологичен завод на германския концерн "Райнметал" (Rheinmetall) по покана на изпълнителния директор на компанията Армин Папергер. 

Заводът, разположен в Унтерлюс, провинция Долна Саксония, ще произвежда 155-милиметрови снаряди по стандарта на НАТО. Инвестициятя е за над 500 млн. евро, съобщават германски медии.

В официалното откриване участие ще вземат също генералният секретар на НАТО Марк Рюте, министърът на отбраната на Германия Борис Писториус, както и германският вицеканцлер и министър на финансите Ларс Клингбайл. 

По-рано тази седмица бе обявено, че "Райнметал"ще участва в строителството на два завода в България. Единият ще бъде за производство на барут, а другият – за снаряди, като инвестрицията е за общо над 1 млрд. евро.

"Райнметал" е един от най-големите отбранителни концерни в Европа, като за 2024 г. оперативната му печалба достигна рекорд от близо 1,5 млрд. евро, увеличавайки се с 61 процента спрямо предходната година. 

/ДИ/

Свързани новини

25.08.2025 14:04

Румен Радев: Ще продължа да работя за привличане на стратегически инвестиции за страната ни, независимо кое е правителството

Категорично не приемам внушенията, че саботирам работата на правителството. Как ги саботирам, като в началото на годината успях да убедя стратегически инвеститор като „Райнметал“, за който управляващите могат само да мечтаят, не само да посети
25.08.2025 09:42

Държавният глава Румен Радев ще посети Германия, където ще се срещне с президента Франк-Валтер Щайнмайер

Президентът Румен Радев ще бъде на работно посещение във Федерална република Германия на 27-и и 28 август, съобщиха от прессекретариата на държавния глава. В Берлин Румен Радев ще се срещне със своя колега президента Франк-Валтер Щайнмайер. По покана на изпълнителния директор на най-големия отбранителен концерн в Европа „Райнметал“ Армин Папергер президентът Румен Радев ще участва в официалната церемония по откри

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 14:21 на 27.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация