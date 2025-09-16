Подробно търсене

Укриващият се от правосъдието Ян Марсалек живее в Москва според разследване на група медии

Асен Георгиев
Укриващият се от правосъдието Ян Марсалек живее в Москва според разследване на група медии
Укриващият се от правосъдието Ян Марсалек живее в Москва според разследване на група медии
Логото на "Уайъркард". Снимка: АП/Matthias Schrader
Виена,  
16.09.2025 22:50
 (БТА)

Бившият директор на германската компания за разплащания "Уайъркард" - австриецът Ян Марсалек, който се укрива от правосъдието от години - живее в Москва под фалшива самоличност според разследване на група медии, предаде Франс прес.

Четиридесет и пет годишният Марсалек "живее в Русия, използвайки фалшиви самоличности и поддържайки тесни връзки с режима на Владимир Путин", пише австрийският вестник "Стандард", който работи по разследването съвместно с германските медии "Шпигел" и Цет Де Еф, както и с американския телевизионен канал Пи Би Ес и руската платформа "Инсайдър". Колективът публикува снимка, направена през юли в руската столица, на бившия бизнесмен, който е в центъра на фалита на баварската компания, която в продължение на години е фалшифицирала отчетите си.

Медиите са успели да разкрият пътуванията му въз основа на документи от разследвания, проведени от властите, прехванати есемеси, информатори и данни със свободен достъп.

Марсалек е издирван от Интерпол за това, че е бил дясната ръка на инженера по информатика Маркус Браун, който е бил начело на "Уайъркард". Сривът на тази компания се счита за един от най-големите икономически скандали в Германия.

Под закрилата на руската Федерална служба за сигурност Ян Марсалек е получил нова самоличност поне от юни 2023 г. Той се представя като натурализиран украинец по време на анексирането на Донбас от Русия и очевидно работи за руските тайни служби.

Новото му име, Александър Нелидов, е "привлякло вниманието в изтекли данни за резервации при проверка на пътуванията на партньорката му", която също е шпионка.

"Между януари и ноември 2024 г." телефонният му номер "е бил локализиран над 300 пъти в близост до централата на ФСС, според данни за местоположението от руска база данни", пише "Стандард". Освен това "той е посетил поне пет пъти Кримския полуостров", твърди вестникът, който публикува снимка, на която се вижда в военна униформа с руския военен символ - латинската буква "Z".

Марсалек е посетил и конфликтни зони в Източна Украйна, както и Мариупол.

Германските власти са издали заповед за арест срещу него и са отправили към Москва молба за съдебна помощ. Русия официално отрича да знае местонахождението му, отбелязва Ройтерс.

/НС/

Свързани новини

29.08.2025 19:11

Бившият служител от разузнаването Егисто От е подсъдим за злоупотреба със служебно положение

Виенската прокуратура съобщи в официално изявление, че бившият служител на разузнаването Егисто От ще отговаря пред съда за злоупотреба със служебно положение и за друго престъпни деяния. Новината е отразена в електронните медии днес. Бившият
04.07.2025 15:55

Според Христо Грозев руските тайни служби са шпионирали Карл Хабсбург, съобщи АПА

Австрийската новинарска агенция АПА съобщи за разследване на журналиста Христо Грозев, според което Карл Хабсбург, почетен председател на „Паневропейското движение Австрия“ и бивш член на Европейския парламент, вероятно е бил следен от шпионска мрежа по поръчка на Русия.
12.05.2025 19:05

Лидерът на базираната във Великобритания българска мрежа за шпионаж в полза на Русия Орлин Русев бе осъден на близо 11 години затвор

Българинът Орлин Русев – лидер на базираната във Великобритания група, шпионирала в полза на Кремъл - беше осъден от съд в Лондон на 10 години и осем месеца затвор, предаде Ройтерс.
08.05.2025 19:20

Ян Марсалек е обсъждал оръжия, дронове и диаманти с Орлин Русев, сочат съобщения, показани пред лондонски съд

Укриващият се бивш оперативен директор на компанията "Уайъркард" Ян Марсалек и Орлин Русев, лидерът на базираната във Великобритания руска шпионска мрежа, са обсъждали снабдяване на Русия с дронове за войната в Украйна, търговия с т. нар. кървави
07.05.2025 05:54

В Лондон започва делото за определяне на наказанието на шестимата българи, признати за виновни в шпионаж за Москва

Шестима българи, признати за виновни в шпионаж в полза на Москва и очакващи размера на наказанието им, се явяват от днес пред лондонски съд, предаде Франс прес. Четирима мъже и две жени са били част от шпионска мрежа. Това са Ваня Габерова, Катрин
24.03.2025 14:45

Аферата с руския шпионаж в Австрия се разраства

Само няколко дни след като прокуратурата във Виена приключи разследването си по шпионската афера около бившия служител във Федералната служба за защита на конституцията и борба с тероризма  Егисто От,  Дирекцията „Държавна сигурност и разузнаване“
24.03.2025 11:05

В Австрия е разкрита руска дезинформационна кампания срещу Украйна, в която е замесена българска гражданка, съобщава АПА

Във връзка с обвинения в шпионаж срещу българска гражданка следователи от Дирекцията за държавна сигурност и разузнаване на Австрия са разкрили мащабна руска дезинформационна кампания в Австрия, съобщават австрийската осведомителна агенция АПА,
09.03.2025 11:13

"Дейли телеграф": Руският агент Ян Марсалек е планирал да създаде 15-хилядна частна армия, за да контролира мигрантски маршрут през Либия към Европа

Руският агент Ян Марсалек е планирал да създаде частна армия от 15 хиляди наемници, за да контролира ключов мигрантски маршрут през Либия към Европа, пише в. "Дейли телеграф".
08.03.2025 12:20

Руски журналист, станал мишена на базирани във Великобритания българи, руски шпиони, заяви, че има късмета да е още жив

Руски журналист, станал мишена на руска шпионска мрежа, заяви, че „има късмета да е още жив“, след като е бил следен от групата, предадоха ДПА и Пи Ей Мидия.
07.03.2025 19:20

Участници в руска шпионска мрежа бяха признати за виновни в шпионаж „в индустриални размери“ на територията на Великобритания

Шестима членове на руски шпионски кръг, наречен „Миньоните“, са заплашени от дълги години в затвора заради една от „най-големите и най-сложните“ вражески операции на територията на Великобритания, предаде Пи Ей Мидия/ДПА.
07.03.2025 17:32

Трима българи бяха признати за виновни от британски съд за шпионаж в полза на Русия

Трима българи бяха признати за виновни в лондонски съд за участие в руска шпионска група, ръководена от издирвания по случая "Уайъркард" (Wirecard) Ян Марсалек, с цел извършване на наблюдение в полза на Кремъл на американска военна база и следене на лица, набелязани от Москва, предаде Ройтерс.
10.01.2025 11:53

"Телеграф": Полицията показа пред съда в Лондон голямо количество шпионско оборудване, иззето от обвинените в шпионаж за Русия българи

Снимки на скенери, подслушвателни устройства, камери и принтери за фалшиви документи за самоличност, иззети от полицията, бяха показани за първи път пред съдебните заседатели пред Централния наказателен съд на Англия и Уелс (известен като Олд
19.11.2024 11:40

Разпуска се Дружеството за австрийско-руска дружба

Дружеството за австрийско-руска дружба /ДАРД/ се разпуска, съобщават медиите в алпийската република днес.  В продължение на много години виенското сдружение е дом на водещи фигури от политиката и бизнеса. Репутацията на дружество, което е близко до
26.06.2024 20:06

Австрия освободи бивш таен агент, обвиняван в шпионаж в полза на Русия

Австрийски съд реши да освободи бивш австрийски таен агент, арестуван в края на март по подозрение, че е шпионирал в полза на Русия - случай, който предизвика вълнения в алпийската страна, отбелязва Франс прес.
17.04.2024 11:18

Нови моменти от продължаващия в Австрия шпионски скандал с Егисто От

Шпионската афера около бившия конституционен защитник Егисто От, придобива още един аспект. Разследващите документи доказват най-малкото тясното сътрудничество между От и бившия генерален секретар в ръководеното по онова време от Австрийската партия
09.04.2024 18:52

Австрийска медия с нови детайли за аферата "Егисто От“

Преди заседанието на Съвета за национална сигурност, който ще се проведе тази вечер заради руската шпионска афера, в която са замесени арестуваният бивш служител на вече закритата Федерална служба за защита на конституцията и борба с тероризма
04.04.2024 16:00

Предстои затягане на закона срещу шпионска дейност в Австрия

На фона на шпионската афера, свързана с ареста на бившия агент на Федералната служба за защита на конституцията и борба с тероризма Егисто От, която занимава тези дни австрийската общественост, министърката на правосъдието Алма Задич  обяви в
01.04.2024 18:12

АПА: Съветът за национална сигурност в Австрия се събира на 9 април след ареста на бивш контраразузнавач, обвинен в шпионаж в полза на Русия

Канцлерът на Австрия Карл Нехамер свиква Съвета за национална сигурност на 9 април след ареста на бившия служител на австрийската служба за вътрешна сигурност Егисто От по подозрение в шпионаж, предаде австрийската агенция АПА.
14.11.2022 13:40

Нови призиви за регулация в крипто сектора след грешно прехвърлени етери за 400 млн. долара

Eдна от най-големите борси за търговия с криптовалути в света "Крипто дот ком" (Crypto.com) погрешка е превела 320 хиляди единици от криптовалутата етер (близо 402 милиона долара) до друга крипто борса "Гейт йо" (Gate.io), обяви вчера в социалната
14.03.2022 15:19

Бившият ръководител на "Уайъркард" Маркус Браун с обвинение в умишлен фалит 

Бившият ръководител на компанията за платежни услуги "Уайъркард" (Wirecard) Маркус Браун беше обвинен от германски съд за измама в рамките на разследването на гръмкия фалит на компанията, разтърсил германските управляващи среди през 2020 година,

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 00:07 на 17.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация