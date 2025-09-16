Подробно търсене

Учени смятат, че са открили в Югоизточна Азия най-древните мумии в света

Михаил Евлогиев
Учени смятат, че са открили в Югоизточна Азия най-древните мумии в света
Учени смятат, че са открили в Югоизточна Азия най-древните мумии в света
Мумия, открита в Перу през 2023 г. Снимка: AP Photo/Martin Mejia
Банкок,  
16.09.2025 22:23
 (БТА)
Етикети

Учени смятат, че са открили в Югоизточна Азия най-старите мумии в света, предаде АФП.

Древни общества в този района са изсушавали мъртвите чрез дим, което предполага, че са мумифицирали починалите си хиляди години преди египтяните, твърдят учени. 

Мумиите в Древен Египет, които датират от около 4500 години, са най-старите известни досега. Примери за мумифициране има и в чилийските общества, където характерният сух въздух в региона е позволявал този процес да става естествено. Тела, открити наскоро от изследователи в Китай и Югоизточна Азия, са предимно от влажни региони, отбелязват експертите, цитирани от АФП. 

Учените първоначално били заинтригувани от деформациите на скелетите, намерени на териториите на съвременните Китай, Виетнам, Филипините, Лаос, Тайланд, Малайзия и Индонезия. По човешките останки имало следи от изгаряния на места, но по начин, несъвместим с предполагаемите методи за кремация.

Някои от останките са на повече от 10 000 години, показват изследвания. Това предполага, че тези общества са практикували форми на мумификация хиляди години по-рано, отколкото се смяташе досега, казват специалистите, цитирани от АФП.

Използването на дим вероятно е било „най-ефективният вариант за запазване на трупове в тропически климат“, е мнението на учените. Този процес вероятно е имал и културно значение.

Известно е, че някои общества в Индонезия и Австралия са опушвали и сушили тела, като са ги връзвали плътно и са ги поставяли над непрекъснато тлеещ огън в продължение на няколко месеца. Това е позволявало на близките да поддържат контакт с починалия и в някои случаи се е смятало, че духът на покойника се движи свободно през деня и да се връща в тялото през нощта, отбелязва АФП, цитирайки изследователите.

/ТС/

Списание ЛИК

Свързани новини

06.07.2025 14:08

Египетско-италианска експедиция откри гръко-римски гробници, съдържащи мумии и йероглифни надписи

Археологическа експедиция с участието на изследователи от египетския Върховен съвет за антиките и Миланския университет откри гробници от гръко-римския период в некропол в близост до Мавзолея на Ага Хан в Асуан, обяви Министерството на туризма и на
14.02.2025 12:25

Проучване разкрива миризмата на египетските мумии

Древноегипетските мумии са миришели "на дърво", "пикантно" и "сладко", сочат данните от ново проучване, цитирано от ДПА и Ройтерс. Изследователите са анализирали девет мумифицирани тела от Египетския музей в Кайро, повечето от които датират от I и
14.01.2025 11:30

Археолози изследват татуировки върху перуански мумии с помощта на лазери

Хората се украсяват с татуировки от повече от 5000 години. В ново изследване учени са използвали лазери, за да разкрият изключително сложни дизайни на древни татуировки върху мумии от Перу, предаде Асошиейтед прес.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 22:36 на 16.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация