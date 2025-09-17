Подробно търсене

Реал Мадрид се наложи срещу Олимпик Марсилия, Ювентус и Борусия Дортмунд направиха зрелищно равенство в Шампионската лига

Асен Даскалов
AP Photo/Manu Fernandez
София,  
17.09.2025 00:00
 (БТА) 
Мачове от първия кръг в основната фаза на Шампионската лига по футбол:

Атлетик Билбао (Испания) - Арсенал (Англия)                0:2
ПСВ Айндховен (Нидерландия) - Юнион Сен Жилоаз (Белгия)    1:3
Бенфика (Португалия) - Карабах (Азербайджан)               2:3
Реал Мадрид (Испания) - Олимпик Марсилия (Франция)         2:1
Ювентус (Италия) - Борусия Дортмунд (Германия)             4:4
Тотнъм (Англия) - Виляреал (Испания)                       1:1

сряда:
Олимпиакос (Гърция) - Пафос (Кипър)
Славия Прага (Чехия) - Будьо/Глимт (Норвегия)
Аякс (Нидерландия) - Интер Милано (Италия)
Байерн Мюнхен (Германия) - Челси (Англия)
Ливърпул (Англия) - Атлетико Мадрид (Испания)
Пари Сен Жермен (Франция) - Аталанта (Италия)

четвъртък:
Брюж (Белгия) - Монако (Франция)
Копенхаген (Дания) - Байер Леверкузен (Германия)
Айнтрахт Франкфурт (Германия) - Галатасарай (Турция)
Манчестър Сити (Англия) - Наполи (Италия)
Нюкасъл (Англия) - Барселона (Испания)
Спортинг Лисабон (Португалия) - Кайрат Алмати (Казахстан)

/ГК/

