Плевенската филхармония изнесе концерт в Гоце Делчев като част от турнето „Музикална магия 2“

Плевенската филхармония изнесе концерт в Дома на културата „Пейо Яворов“ в Гоце Делчев. Събитието е част от националното турне „Музикална магия 2“ и премина под диригентството на маестро Йордан Камджалов, а солисти бяха Вероника Тодорова (акордеон) и Атанас Маринов (кларинет). Финалът бе поставен с интерпретация на народна мелодия от Пиринския край, която предизвика бурни аплодисменти в залата.

В програмата бяха включени произведения от Щраус, Бизе, Чайковски, Сарасате, Дворжак, Хачатурян, Паганини, Брамс, Руджери и Монти. Подбраните произведения съчетаха класически и романтични творби с популярни мелодии, представени в симфонична обработка.

„Това е един изключително богат, цветен и виртуозен репертоар, който представлява европейско музикално пътешествие. Никога не сме виждали граници и разделения в изкуството – прекланяме се пред гениалността, която от векове обогатява европейските пространства“, каза за БТА маестро Йордан Камджалов.

Маестрото подчерта, че за него концертът в Гоце Делчев е дебют, въпреки че е дирижирал в редица световни културни центрове като Виена, Лондон, Париж, Ню Йорк, Бостън, Токио. „Гоце Делчев за нас не е малка сцена. Това е специален град с важно място в българската история, с уникален фолклор и природа. За нас е голяма отговорност да се срещнем с тази публика“, добави той.

Според Йордан Камджалов енергията на концертите в по-малките градове е различна. „В големите центрове често има пренасищане. А в градове като Гоце Делчев сме срещали по-дълбоки и по-истински хора, по-жадни за духовно преживяване. Най-дълбоките ми срещи са били именно на такива сцени“, отбеляза диригентът.

Концертите от цикъла „Музикална магия 2“ се водят лично от маестро Камджалов, което създава непосредствена връзка между оркестъра, солистите и публиката, съобщават организаторите. Част от творбите са изпълнени за първи път в рамките на турнето. Музикалната програма е изградена като своеобразен диалог между акордеон и кларинет, при който соловите партии на Вероника Тодорова и Атанас Маринов се допълват и създават звукова картина във форма на въпрос и отговор.

Турнето „Музикална магия 2“ започна през юли и ще продължи до октомври. След гостуването в Гоце Делчев, музикантите ще изнесат концерт на 17 септември в Петрич, а след това предстоят изяви в Казанлък, Димитровград, Любимец и финално участие в София. Организаторите подчертават, че до момента турнето преминава пред пълни зали и силен интерес в различни градове на страната.

Плевенската филхармония е основана през 1953 г. от именития диригент Саша Попов. През годините съставът работи с редица български и чуждестранни диригенти и солисти с международна известност. През последните сезони оркестърът реализира редица проекти, сред които „В света на музиката“ със солисти Веско Ешкенази и Вероника Тодорова, „Да послушаме кино“ с Хилда Казасян, както и „АББА Симфони“ с участието на Люси Дяковска и Милица Гладнишка. За своята дейност Плевенската филхармония е носител на редица отличия, сред които наградите „Кристална лира“ и „Златно перо“.