Изложбата „Преди 8000 години - Слатина-София“ представя света на неолитния човек по достъпен начин, каза доц. Венета Ханджийска-Янкулова

Изложбата „Преди 8000 години - Слатина-София“ представя света на неолитния човек по достъпен начин и го прави по-близък до нас, за да видим, че всъщност много неща не са се променили, каза доц. д-р Венета Ханджийска-Янкулова, директор на Регионалния исторически музей – София (РИМ – София).

Тя посочи, че преди 40 години е поставено началото на археологическите проучвания на неолитното селище Слатина-София. Следват няколко десетилетия на интересни, вълнуващи открития и така това неолитното селище се превръща в емблема на праисторията за Софийското поле, отбеляза директорът на РИМ – София.

Заместник-министърът на културата Тодор Чобанов отбеляза, че четирите десетилетия усилена работа на обекта са показали докъде е стигнала в своите успехи неолитната цивилизация. Това е нашата памет, това е наш синовен дълг и задължение – да проучваме и съхраняваме това културно наследство, обобщи той.

По думите на народния представител и бивш кмет на София Йорданка Фандъкова изложбата е представена по достъпен начин, който развива въображението. Тя добави, че обектът е ценен за София, защото разкрива хилядолетната история на тези земи.

Прекрасно е, когато се съчетават усилията на всички, за да може, в крайна сметка, хората на София да видят тази красота, отбеляза председателят на Българската академия на науките (БАН) чл. кор. Евелина Славчева. Страхотно е да си дадем сметка колко назад във времето хората са имали това чувство за естетика, което виждаме в намерените предмети, това съобразяване с природата, допълни тя.

Искам да пожелая на всички да се насладят на това чудо, което е тук, благодарение на музея, но най-вече на усилията на акад. Васил Николов, каза кметът на столичния район „Слатина“ Георги Илиев.

Акад. Васил Николов, ръководител на теренните проучвания на раннонеолитното селище Слатина–София, отбеляза, че изложбата е подредена по повод 40 години от началото на разкопките на Слатина, както и за 10-ата годишнина от първата експозиция в този музей. По думите му това е огромно селище, което е съществувало на площ около 300 дка от края на седмото хилядолетие пр. Хр. до средата на шестото хилядолетие пр. Хр. Това е обитавана територия с невероятно интересна материална култура, отбеляза акад. Николов.

Той посочи, че хората, обитавали селището, са били наистина много мислещи, много знаещи, много динамични. Те са дошли от Предна Азия, от Анатолия, от Мала Азия и са развили много бързо една нова култура. Те са направили открития в рамките на много кратко време, добави ръководителят на теренните проучвания.

Благодарение на вашата работа всички ние имаме възможност да се докоснем до едно неповторимо културно наследство, а следващите поколения да изградят връзка с миналото, което да вдъхновява към бъдещето, каза кметът на София Васил Терзиев в приветствие към акад. Васил Николов и РИМ – София, прочетено от доц. д-р Венета Ханджийска-Янкулова.

Сред гостите на откриването на експозицията в РИМ-София бяха също народният представител Росица Кирова, генералният директор на БТА Кирил Вълчев, заместник-председателят на БАН проф. Емануел Мутафов, акад. Иван Гранитски, акад. Юлиан Ревалски, проф. Кирил Топалов.

Експозицията може да бъде видяна до 8 март 2026 г.