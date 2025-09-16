Подробно търсене

Иван Долев
Антония Мировалиева-Божанина представи изложбата „Молитва за България“ в Софийската света митрополия
В Софийската света митрополия беше открита изложбата „Молитва за България“ на художничката Антония Мировалиева-Божанина. Снимки: Иван Долев/ БТА (ПГ)
София,  
16.09.2025 21:01
 (БТА)
Изложбата „Молитва за България“ на Антония Мировалиева-Божанина беше открита тази вечер в зала „Екзарх Стефан“ на Софийската света митрополия.

Колекцията включва картини, отразяващи духовния живот и българските светини, създадени чрез оригинална техника с ботанически материали – хербарии, листа, треви и цветя. 

На откриването на експозицията присъстваха българският патриарх и Софийски митрополит Даниил, Браницкият епископ Йоан – първи викарий на Софийския митрополит, Мелнишкият епископ Герасим – главен секретар на Светия Синод, Ловчанският митрополит Гавриил.

Много от творбите са свързани с различни моменти, подчерта в своето слово патриарх Даниил. Той отбеляза, че уникалното в творбите, които представляват образи на светци, е, че са изработени от необичаен материал. Патриархът отбеляза, че изложбата е уникална както заради материалите, така и заради това, че няма друг такъв начин да се събират толкова светини от различни места в България. 

Творбите са създадени чрез средствата на флористичната живопис и представляват живо свидетелство за богатата духовна история на България, каза авторката Антония Мировалиева-Божанина. Тя изрази благодарност към църковната управа за подкрепата. Обясни и философията на своето творчество: „Тъй като нашият Творец е Бог на любовта и ни е създал по Божи образ и подобие, всеки един от нас е призван да бъде творец с всичко, което ни е дадено“, каза Мировалиева-Божанина. Тя подчерта уникалността на своите творби, като посочи, че няма аналог във всички краища на света, в които някой, по някаква причина, е правил подобно представяне.

Водещата на събитието Стефка Спиридонова отбелязва, че изложбата показна колко богата е духовната история на България. "Какъв изключителен кредит са оставили нашите предци на нас, за да можем сега да оцеляваме в тези трудни времена“, каза тя. По думите й работата по творбите е дала името на изложбата. „Нашата изложба не бива да се казва „Славата на България“. Трябва да я кръстим „Молитва за България“, защото сега е време за молитва, а не за слава“, отбеляза Спиридонова.

Изложбата разкрива малко познати страници от българската духовна история. В периода XII–XIV век България е осеяна със скални манастири, които са не по-малко от 161, каза още тя.

Експозицията бе открита по случай 17 септември - празника на света София и дъщерите ѝ Вяра, Надежда и Любов. Изложбата ще бъде представена утре и в старинния храм „Св. София – Премъдрост Божия“.

Антония Мировалиева-Божанина има зад гърба си четири самостоятелни изложби в САЩ и е отличена с две международни награди в Република Южна Корея за творбите „Белият ангел“ и „Молитва“. Тя е и номинирана за произведението си „Възкресение по време на мор“. Настоящата експозиция е второ нейно представяне в България.

/ТС/

