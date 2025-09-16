Изложбата „Молитва за България“ на Антония Мировалиева-Божанина ще бъде открита в София

С благословението на Българския патриарх и Софийски митрополит Даниил днес, 16 септември, в зала „Екзарх Стефан“ на Софийската света митрополия ще бъде представена изложбата „Молитва за България“ на художничката Антония Мировалиева-Божанина, съобщават от Българската православна църква.

Колекцията включва картини, отразяващи духовния живот и българските светини, създадени чрез оригинална техника с ботанически материали – хербарии, листа, треви и цветя. Входът за изложбата е свободен.

На следващия ден, 17 септември, празника на света София и дъщерите ѝ Вяра, Надежда и Любов, експозицията ще бъде открита и в старинния храм „Св. София – Премъдрост Божия“ след края на светата литургия, от 11:00 ч.

Антония Мировалиева-Божанина има зад гърба си четири самостоятелни изложби в САЩ и е отличена с две международни награди в Република Южна Корея за творбите „Белият ангел“ и „Молитва“. Тя е и номинирана за произведението си „Възкресение по време на мор“. Настоящата експозиция е второ нейно представяне в България.

/ВСР