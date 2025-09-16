Литературен клуб „Перото“ в София отбеляза десетгодишен юбилей

Литературен клуб „Перото“ в София днес отбеляза десетгодишния си юбилей.

„Перото“ се превърна в литературното сърце на София, каза Светлозар Желев, директор на Националния център за книгата. Той припомни, че преди 10 години първото събитие в „Перото“ е било 24-часово четене.

Литературата е душата на един народ, посочи Андрияна Петкова, директор на Националния дворец на културата (НДК). Клуб „Перото“ не е само място за събития, той е събитие, добави Петкова.

Министърът на културата Мариан Бачев изпрати поздравления за празника на литературния клуб. В него той определя "Перото" като единствено по рода си пространство, което цяло десетилетие е средище на живия литературен диалог.

Сред гостите на събитието бяха писателят Георги Господинов, деканът на Факултета по славянски филологии на СУ "Св. Климент Охридски" проф. Амелия Личева, генералният директор на БТА Кирил Вълчев. Той подари на екипа на "Перото" първата новина на агенцията за откриването на литературния клуб, публикувана преди десет години и поставена в рамка.

На юбилея присъстваха и София Щерева - изпълнителен директор на Национален фонд "Култура", Тодора Радева - директор на фондация "Прочети София", Виолета Радкова- директор на Фондация "Елизабет Костова", Юлия Рафаилович - директор на Фондация "Следваща страница", Гергана Панчева - директор на литературна агенция "София", изпълнителният директор на "Сиела Норма" Веселин Тодоров.

Литературен клуб „Перото”, който е в НДК, обединява създатели, разпространители и приятели на българската и световната литература. Има за цел да е книжното сърце на София. От създаването на „Перото” преди десет години са проведени близо 2000 събития с участието на световни и български автори, казват от екипа.