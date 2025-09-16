„Златна роза“ е един от най-значимите кинофоруми в културния календар на България, каза министър Мариан Бачев

„Златна роза“ е един от най-ярките и значими кинофоруми в културния календар на страната ни, който министерството има честта да подкрепя, каза министърът на културата Мариан Бачев при откриването на 43-тото издание на Фестивала на българския игрален филм във Варна.

Бачев допълни, че крайморският град отново се превръща в сцена, на която оживяват историите, мечтите и търсенията на българските творци. Радостното е, че тази година фестивалът не само представя най-новите постижения в националното ни кино, но и подчертава важността на международния диалог и сътрудничество, посочи Бачев. По думите му присъствието на изявени творци от различни държави в състава на журитата, редом с изявени родни имена, е ясен знак, че българското кино е активен участник на световната сцена. Нещо повече то задава посоки, очертава тенденции, допълни министърът.

Той отправи поздравления към организаторите на кинофорума от Националния филмов център, както и към всички, които с усилия и любов правят възможен този празник. „Вярвам, че прожекциите, срещите и дискусиите ще вдъхновят, но и ще поставят доста въпроси, дебатите по които ще отворят нови хоризонти“, каза още Бачев и пожела на кинотворците успех и заслужено признание, а на публиката – вълнуващи преживявания и радост от срещата с филмите на големия екран.