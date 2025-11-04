Народното събрание прие необходимите законодателни актове и решения за въвеждане на единната европейска валута, заяви Рая Назарян

Народното събрание прие всички необходими законодателни актове и решения за въвеждане на единната европейска валута, заяви председателят на парламента Рая Назарян на среща с еврокомисаря за икономика и производителност, изпълнение и опростяване Валдис Домбровскис. Това съобщиха от пресцентъра на Народното събрание.

Назарян посочи, че това станало с подкрепата на всеки един от депутатите, които вярват в обединена и силна Европа и бъдещето на страната ни в нея. Полагат се усилия за провеждане на широка разяснителна кампания във връзка с преминаването към еврото, като особено внимание се отделя на възрастните хора, за да бъдат те готови за плавна промяна, добави тя.

Ще продължим да работим интензивно, за да осигурим плавен, прозрачен и успешен преход към еврото каза още Рая Назарян, цитирана в съобщението.

Председателят на парламента изрази признателност към Европейската комисия (ЕК) и към комисар Валдис Домбровскис за неоценимата им помощ и добро сътрудничество през целия процес на присъединяване на България към еврозоната. Вашата експертиза и подкрепа бяха изключително ценни за нас, подчерта тя.

През последните месеци България успя в изключително кратки срокове да постигне нужния напредък по изпълнение на мерките по Плана за възстановяване и устойчивост, да предоговори с помощта на Европейската комисия част от тях и да изпрати през юли 2025 г. искането за второто плащане по този документ, каза Рая Назарян. Готови сме с реформите и мерките по третото плащане, като през следващата седмица ще приемем на второ четене още три законопроекта, с които се изпълняват всички изисквания за него, добави тя.

Валдис Домбровскис отбеляза, че по време на посещението си в София е получил уверения от българското правителство и Българската народна банка (БНБ), че всичко върви по план и потвърди, че ЕК има готовност да подпомага страната в процеса на плавно преминаване към еврото. Той посочи, че трябва да се отбележат важните ползи, които еврото ще донесе за страната и възможностите те да се оползотворят. България има много добри резултати по отношение на фискалната рамка, посочи той. В момента се поставя голям акцент по реализацията на инвестициите по линия на Плана за възстановяване и устойчивост, отбеляза Валдис Домбровскис и добави, че се обработва второто искане за плащане и в следващите няколко дни ще има готовност поне частично то да се финансира.

„Поздравявам ви за неуморната и целенасочена работа, която позволи на България да преодолее политическата турбуленция и да направи още една крачка към подсилване на стабилността“, обърна се Валдис Домбровскис към председателя на Народното събрание. На България ѝ остават няколко практически стъпки и ви пожелаваме успех като бъдещ член на еврозоната, добави той.

В разговора участва и заместник-председателят на Народното събрание проф. Костадин Ангелов.

Комисар Домбровскис участва по-рано днес в конференция на високо равнище "България на прага на еврозоната", която се състоя в резиденция "Бояна" като част от Националната кампания на Министерството на финансите и на БНБ за въвеждане на еврото в България от 1 януари 2026 година.

Събитието започна с откриваща сесия, в която участваха премиерът Росен Желязков и управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева. Изказване направи и президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард, която посети за първи път България.