Две столични училища бяха наградени със знак за качество от Националния инспекторат по образованието

Столичните - 38-мо Основно училище (ОУ) "Васил Априлов" и 50-о ОУ "Васил Левски", бяха наградени със знак за качество от Националния инспекторат по образованието. Началникът на Регионалното управление на образованието (РУО) в София-град д-р Елеонора Лилова връчи отличието на директора на 50-о ОУ Валентина Макавеева, съобщават от РУО в София-град.

В приветствието си д-р Лилова подчерта, че зад тези награди стои много труд, но и устойчивост в работата на училищните екипи. Усилията за постигане на качествено образование остават често невидими във всекидневието, а предизвикателствата на съвремието се увеличават и изискват подготвени и отдадени на мисията на просветата общности, както иновативни и целево ориентирани практики.

Софийското 50-о Основно училище "Васил Левски" е отличено за работата на своя екип, изградил система за осмислено въвеждане на иновативни практики. Целта е да се постигне разбиране за ролята на иновациите за по-успешното развитие на учениците без налагане на формални изисквания. Ръководният екип, със съдействието на водещи учители, подкрепя използването на разнообразни съвременни методи в зависимост от индивидуалните решения на учителя, като осигурява подкрепа чрез създаването на професионална учебна общност, която методически подпомага въвеждането на иновации и дава възможност на учителите да експериментират, да споделят добрите идеи и техните реализации. Създадена е банка с методически материали, споделена с целия екип, организирани са и открити практики за обмяна на опит между учителите. Насърчава се практиката за интегрирани уроци, които се планират и осъществяват от двама или трима учители, преподаващи на една паралелка или випуск.

Столичното 38-мо Основно училище "Васил Априлов" е отличено за стратегическо планиране при изготвяне на нова стратегия за развитие на училището, която е естествено продължение на действащата, със заложени по-високи образователни цели и с повече възможности за тяхното осъществяване. Сред тях са надграждане и развиване на дигиталната компетентност при учениците в учебните часове; конкретизиране на дейностите за формиране и развиване на умения за работа в екип чрез планиране и реализиране на задачи в учебните часове; представяне на резултатите от екипната работа публично; повишаване на достъпа до дигитализация (по програма STEM); системно повишаване на уменията за търсене, използване и създаване на цифрово съдържание.

Националният инспекторат по образованието е институцията, която изпълнява ключова роля в процеса на осигуряване на качество на образованието в детските градини и училищата. През изминалите седем години от дейността на инспектората бяха открити множество разнообразни практики, които правят едно съвременно училище успешно и за което се отличават със специални грамоти и плакети. За да популяризира ефективните модели, довели до високи резултати в отделните области на инспектиране, инспекторатът постави през 2022 г. началото на ежегодния конкурс "Знак за качество".

За участието в четвъртото издание на конкурса бяха номинирани 16 училища, които са получили най-високата оценка при инспектирането през учебната 2024/2025 година. На официална церемония в Министерския съвет победителите бяха наградени с дипломи и плакети, съобщават от РУО в София-град.