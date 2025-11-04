Путин избра заместник-началника на канцеларията си за ръководител на руската делегация на срещата на върха на Г-20 в Южна Африка

site.btaПутин избра заместник-началника на канцеларията си за ръководител на руската делегация на срещата на върха на Г-20 в Южна Африка
Заместник-началникът на президентската канцелария Максим Орешкин ще оглави руската делегация на срещата на върха на Г-20 в Република Южна Африка, която ще се състои по-късно този месец, гласи указ на руския президент Владимир Путин, видян днес от Ройтерс.
Кремъл заяви миналия месец, че Путин няма да пътува за срещата в Йоханесбург на 22-23 ноември, но Русия ще бъде представена на високо равнище, припомня Ройтерс.
/ДИ/
