АА: Турският външен министър e на двудневно посещение във Финландия

Започна двудневното посещение на турския външен министър Хакан Фидан във Финландия, където той ще се срещне с външния министър Елина Валтонен, предаде Анадолската агенция (АА) за БТА съгласно споразумението за обмен на информация между двете агенции.

Според турски дипломатически източници по време на посещението си Фидан ще проведе поредица от срещи.

Освен с Валтонен, която той посрещна в Анталия през май на неформалната среща на външните министри на НАТО, се очаква Фидан да се срещне и с председателя на финландския парламент Юси Хала-ахо.

По време на посещението е планирано Фидан да произнесе реч на събитие във финландския парламент, озаглавено „Сътрудничество между Турция и Финландия“.

Очаква се той да се срещне и с членове на татарската общност, живеещи във Финландия.

Двустранно и многостранно сътрудничество

Очаква се по време на разговорите си Фидан да подчертае значението на задълбочаването и диверсифицирането на турско-финландските отношения, основани на взаимна изгода, особено в областта на търговията, инвестициите и отбранителната промишленост.

Той ще изрази готовността на Анкара да засили сътрудничеството с Хелзинки в области като информационните технологии, киберсигурността, финансовите технологии и възобновяемата енергия.

Изтъквайки, че съвместните инициативи в арктическия регион биха могли да донесат нова визия в двустранните отношения, Фидан ще подчертае, че турските граждани и татарската общност във Финландия представляват силни човешки връзки между двете нации.

Очаква се турският външен министър също да изрази благодарност за подкрепата на Финландия за кандидатурата на Турция за членство в ЕС и да сподели очакванията на Анкара за развитие на отношенията между Турция и ЕС – особено по отношение на модернизирането на митническия съюз и напредъка в диалога за либерализиране на визовия режим.

Той ще подчертае и необходимостта Турция и Финландия да продължат съвместните си усилия за глобален мир на многостранни платформи, отбелязвайки значението на Групите за приятели на медиацията, създадени към ООН и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), съпредседателствани от двете страни.

Фидан ще заяви, че Турция вярва, че новият ѝ съюзник в НАТО Финландия ще направи значителен принос за евроатлантическата сигурност и ще изрази готовността на страната да окаже пълна подкрепа в рамките на алианса.

Той ще подчертае незаменимата роля на Анкара в архитектурата на сигурността на Европа, предвид нейната военна мощ и стратегическо местоположение.

Фидан ще потвърди готовността на страната да играе посредническа роля в международните усилия и дипломатическите процеси, насочени към постигане на справедлив и траен мир във войната между Русия и Украйна.

По отношение на Газа, Фидан ще подчертае критичното значение на спазването на прекратяването на огъня и осигуряването на непрекъснати доставки на хуманитарна помощ.

Той ще обърне внимание на необходимостта от подобряване на крехката хуманитарна ситуация в региона и ускоряване на международните усилия за възстановяване на Газа.

Турско-финландските отношения

Дипломатическите отношения между двете държави са установени през 1924 г. с подписването на Договор за приятелство.

През 2010 г. Турция и Финландия съвместно стартираха инициативата „Медиация за мир“ в рамките на ООН.

Обемът на търговията между двете страни през миналата година достигна приблизително 1,8 милиарда долара.

Около 123 000 финландски туристи са посетили Турция през 2024 г.

Страните станаха съюзници, след като Финландия получи членство в НАТО през 2023 г. Финландия има най-дългата граница с Русия от всички страни от НАТО – 1300 километра.

През 2024 г. финландският президент Александър Стуб направи официално посещение в Турция.

Турската общност във Финландия от приблизително 18 000 души е важен компонент в двустранните отношения според турското външно министерство.

