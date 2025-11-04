Дезире Дуе беше определен за най-добър млад футболист до 21 години в Европа

Френският флангови нападател от Пари Сен Жермен Дезире Дуе стана носител на годишната награда за най-добър млад футболист в Европа "Golden Boy”. Наградата е учредена и се връчва от италианския вестник "Тутоспорт", който обяви резултатите за 2025-а година.

През изминалия сезон Дезире Дуе спечели шампионската титла на Франция с клубния си тим, вдигна Купата на страната, триумфира в Шампионската лига и именно там получи приз за най-добър млад футболист.

В 61 мача за Пари Сен Жермен във всички турнири за сезон 2024/25 той вкара 16 гола, подаде за още 16, а също така игра и на Олимпийските игри. С тима на Франция достигна до финала, а в Лигата на нациите с Франция е бронзов призьор.

Наградата "Golden Boy” e учредена през 2003-а година и всеки сезон се връчва на най-добрия млад футболист в Европа до 21 години. През 2024-а година тя беше присъдена на детето-чудо на Барселона Ламин Ямал.