Подробно търсене

Дезире Дуе беше определен за най-добър млад футболист до 21 години в Европа

Атанас Василев
Дезире Дуе беше определен за най-добър млад футболист до 21 години в Европа
Дезире Дуе беше определен за най-добър млад футболист до 21 години в Европа
Снимка: AP Photo/Jeremias Gonzalez
Париж,  
04.11.2025 18:23
 (БТА)

Френският флангови нападател от Пари Сен Жермен Дезире Дуе стана носител на годишната награда за най-добър млад футболист в Европа "Golden Boy”. Наградата е учредена и се връчва от италианския вестник "Тутоспорт", който обяви резултатите за 2025-а година.

През изминалия сезон Дезире Дуе спечели шампионската титла на Франция с клубния си тим, вдигна Купата на страната, триумфира в Шампионската лига и именно там получи приз за най-добър млад футболист.

В 61 мача за Пари Сен Жермен във всички турнири за сезон 2024/25 той вкара 16 гола, подаде за още 16, а също така игра и на Олимпийските игри. С тима на Франция достигна до финала, а в Лигата на нациите с Франция е бронзов призьор.

Наградата "Golden Boy” e учредена през 2003-а година и всеки сезон се връчва на най-добрия млад футболист в Европа до 21 години. През 2024-а година тя беше присъдена на детето-чудо на Барселона Ламин Ямал.

/АВ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 18:44 на 04.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация