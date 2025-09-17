Подробно търсене

В Истанбул днес започва фестивалът за технологии, авиация и космос „Текнофест“

Кристиан Стратев
Снимка: Владимир Шоков/БТА. Изображението е илюстративно.
Анкара,  
17.09.2025 04:03
 (БТА)

На летище „Ататюрк“ в европейската част на Истанбул днес ще бъде открит четиридневният фестивал за технологии, авиация и космос „Текнофест“, предава Анадолската агенция. 

В рамките на фестивала на посетителите ще бъдат предложени многобройни преживявания като авиодемонстрации, представяне на военна техника, концерти, различни изложби и работилници, планетариум, панаирни събития и специални летателни дейности за ученици. 

По време на „Текнофест Истанбул“ ще се проведат и технологични надпревари в 58 различни дисциплини, като победителите ще получат финансиране за проектите си на обща стойност от 65 милиона турски лири (1,3 милиона евро). 

Събитието ще бъде отворено за посетители от 17 до 21 септември в часовия диапазон от 09:00 ч. до 19:00 ч., като входът е свободен, но се изисква посетителите да се регистрират онлайн. 

/ВН/

