Мениджърът на Челси Енцо Мареска е предпазлив преди двубоя срещу Байерн Мюнхен

Мениджърът на Челси Енцо Мареска е предпазлив заради познанията на Никълъс Джаксън, който премина от "сините" в Байерн Мюнхен това лято. Двата отбора се изправят един срещу друг на "Алианц Арена" в първия кръг от основната фаза в Шампионската лига в сряда вечер.

"Нямам никакви проблеми с Нико. Той е добър човек, добър професионалист, който работи добре с нас. Това е малко предимство, защото (старши треньорът на Байерн Венсан Компани) може да пита Нико за начина, по който работим и как се опитваме да подготвяме мачовете. Той знае точно как подхождаме към всеки двубой. Благодарен съм на Нико. Това, което постигнахме миналата година, беше благодарение на всички играчи, включително на Никълъс. Изпратих му съобщение, след като си тръгна, с благодарност за миналия сезон и пожелание за всичко най-добро", заяви Мареска пред медиите във вторник.

24-годишният Джаксън беше уведомен през лятото, че вече не е желан от Мареска в Челси и след това премина в германския шампион Байерн.

Коул Палмър има сериозни шансове да играе като титуляр за лондончани срещу баварците утре, след като влезе като резерва през второто полувреме по време на равенството 2:2 с Брентфорд във Висшата лига в събота.