Израелският орган за борба с финансирането на тероризма разпореди конфискация на криптопортфейли, свързани според него с Иран

Израелският орган за борба с финансирането на тероризма е разпоредил конфискацията на 187 криптопортфейла, които според него принадлежат на иранския Корпус на гвардейците на ислямската революция (КГИР), предаде Ройтерс, като се позова на съобщение, публикувано на правителствен уебсайт.

Криптовалутите позволяват на хората да изпращат пари по целия свят, без да използват официалната финансова система. Основната блокчейн технология създава регистър на транзакциите, в който изпращачите и получателите се идентифицират само по адресите на портфейлите си, които са низ от букви и цифри.

Израелското Национално бюро за борба с финансирането на тероризма, което е част от израелското министерство на отбраната, не посочи как е идентифицирало портфейлите или какъв обем средства са включени в заповедта за изземване.

Компанията за анализ на блокчейн "Елиптик" (Elliptic) заяви вчера, че портфейлите са получили по-рано криптовалута на стойност 1,5 милиарда долара, наречена Tether или USDT. Според компанията не е възможно да се провери дали транзакциите на стойност 1,5 милиарда долара, които са се състояли предимно през последните 12 месеца, са пряко свързани с КГИР.

"Не е възможно да се провери дали всички тези транзакции са пряко свързани с КГИР, тъй като някои от адресите може да се контролират от криптовалутни услуги и да са част от инфраструктурата на портфейла, използвана за улесняване на транзакциите за много клиенти", уточнява "Елиптик".

Отделът за връзки с обществеността на КГИР не коментира случая.