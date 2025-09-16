СТЕМ центровете поставят ученика в центъра на образователния процес, каза за БТА директорът на ПГИИ в Търговище Виолета Вичева – Иванова

СТЕМ-центровете поставят ученика в центъра на образователния процес, каза за БТА директорът на Професионална гимназия по икономическа информатика (ПГИИ) „Джон Атанасов“ в Търговище Виолета Вичева – Иванова. Днес бе официалното откриване на центъра, включващ четири специализирани кабинета. В събитието участваха началникът на Регионалното управление на образованието (РУО) – Търговище Елка Станчева, заместник областният управител Гергана Цонева и представители на Община Търговище, съобщиха от РУО – Търговище.

Центърът е оборудван със съвременна техника и софтуер, осигуряващи възможности за интерактивно, практическо и проектно-базирано обучение. Той е изграден по Националния план за възстановяване и устойчивост, като в обзавеждане и оборудване на кабинетите са инвестирани над 350 000 лв.

Високотехнологичните кабинети в гимназията са с различна тематика: „Роботика и кибер-физични системи“, „Дизайн и 3D прототипиране", „Математика и информатика“, „Природни науки“. Във всеки от тях са монтирани интерактивни дисплеи, учениците ще разполагат с лаптопи, дрон, микроскопи и съвременен софтуер, които превръщат ученето в интерактивно и вдъхновяващо преживяване.

Идеята на СТЕМ центъра е учениците ни да могат да правят опити, да използват изследователски подход, да има момент на творческо търсене, за да бъде ученикът в центъра на образователния процес, а не да получава само пасивна информация, коментира пред репортер на БТА директорът Виолета Вичева – Иванова.

В рамките на днешното събитие бе открит и основно ремонтираният физкултурен салон в училището, където са подменени настилката, баскетболните кошове и шведската стена, като е подобрена цялостната спортна база.

Освен тези два значими проекта, ПГИИ „Джон Атанасов“ – Търговище откри новата учебна година с напълно модернизирана образователна среда – сградата е обновена по Оперативна програма „Региони в растеж“.