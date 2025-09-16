Германските сили на реда иззеха оръжия при обиски, свързани с предполагаема крайнодясна групировка

Подробно търсене

Николай Джамбазов
Германски полицаи по време на операция по претърсване - снимка: Bodo Schackow/dpa чрез AP
Хановер,  
16.09.2025 20:56
 (БТА)

Германските сили на реда конфискуваха днес голям брой оръжия по време на претърсвания, свързани с предполагаема крайнодясна групировка в три германски провинции, предаде ДПА.

Около 14 имота бяха претърсени в Долна Саксония, Северен Рейн-Вестфалия и Баден-Вюртемберг, заявиха прокуратурата и криминалната полиция в Долна Саксония.

Задържани са осем заподозрени, на възраст от 32 до 57 години, за които се предполага, че са част от въоръжена групировка с крайнодесни възгледи. Според изявлението на прокуратурата четирима от тях незаконно са притежавали огнестрелни оръжия.

Освен оръжия, силите на реда са открили също боеприпаси, пари в брой и предмети, които биха могли да бъдат използвани като взривни устройства.

Според прокуратурата целта на претърсванията е била не само да бъдат иззети оръжия, но също и да бъде събрана повече информация за дейността на групировката.

