Камион се е преобърнал тази нощ на магистрала „Тракия“ близо до София, няма пострадали

Иван Лазаров
Снимка: Владимир Шоков/БТА (архив)
София,  
25.08.2025 09:16
Товарен камион се е преобърнал тази нощ около 5-и километър на магистрала „Тракия“ близо до София, съобщиха за БТА от пресцентъра на МВР. При инцидента няма пострадали. 

От Агенция „Пътна инфраструктура“ съобщиха, че движението в посока София се осъществява в изпреварящата лента поради изтегляне на тежкотоварния автомобил. От агенцията призоваха шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

В социалните мрежи шофьори съобщават за големи задръствания в района на инцидента. 

