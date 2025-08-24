В Бургас ще бъде почетена паметта на полицаите Атанас Градев и Йордан Илиев, загинали при опит да спрат автобус с мигранти

В Бургас ще бъде почетена паметта на полицейските служители Атанас Градев и Йордан Илиев, загинали при опит да спрат автобус с мигранти на 28 август 2022 г. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР-Бургас.

Паметното събитие по повод третата годишнина от трагичния инцидент ще се състои на 28 август, от 11:00 часа, край мемориалния паметник на полицаите до кръстовище "Трапезица" в Бургас.

Час по-рано – от 10:00 ч., пред сградата на Областната дирекция на МВР – Бургас ще бъде официално открит Републикански турнир по полицейска стрелба с пистолет. В него ще участват служители на МВР и представители на други държавни институции. Турнирът е в памет на двамата загинали служители от Първо районно управление – Бургас.

На 28 август 2022 г. при опит да спрат автобус, превозващ 47 нелегални мигранти, Градев и Илиев загиват на място, след като автобусът се блъска в техния служебен автомобил на кръговото кръстовище "Трапезица". Там преди две години бе издигната паметната плоча, изцяло с дарения на полицейски служители.





