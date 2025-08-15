Започна асфалтирането на обходния път в Рудозем, чието строителство се забави няколко месеца заради непредвидени разходи. Кметът на общината Недко Кулевски посочи за БТА, че анексите, които очакваше фирмата изпълнител да подпише за допълнителни строително-монтажни работи, вече са факт. Допълнителните дейности са за изграждане на водопровод и направа на подпорна стена.

„Надявам се, че строителството ще продължи с тези темпове, с които върви и към момента, и обходът на града ще бъде завършен в най-скоро време“, допълни Кулевски. Участъците, в които се асфалтира, са завършени и там няма подземни комуникации. Кметът се надява също, че там, където трябва да бъдат направени допълнителните дейности, работата ще продължи.

Според Недко Кулевски основните трудности, които са възпрепятствали приключването на обекта в срок, са изготвени нови проекти, търсене на финансиране за допълнителните дейности, подписване на анексите и съгласуване с Агенцията за обществени поръчки. По думите му вече няма никакви пречки проектът да бъде реализиран в цялостен вид.

Строителството на обходния път започна през юли миналата година, а крайният срок за завършване на обекта бе края на април тази година.

Към момента е направено кръгово кръстовище на входа на града, откъдето трафикът ще се пренасочва към обхода. Изградени са и две мостови съоръжения.

С приключването на обходния път градът ще може да поеме трафика след пускането на международния път Рудозем - Ксанти.