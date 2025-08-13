Общо 24 кръводарители се включиха в акцията „Дари кръв – подари живот. Върни надежда“ в Стара Загора

Общо 24 кръводарители се включиха в днешната акция „Дари кръв – подари живот. Върни надежда“, която бе организирана в Стара Загора от Районния център по трансфузионна хематология (РЦТХ) – Стара Загора и Регионална библиотека „Захарий Княжески“, съвместно с ReLIve и Сдружение с нестопанска цел (СНЦ) "Пътуващите книги на Стара Загора. Това съобщи за БТА Надежда Сачанова, организатор кръводаряване към РЦТХ – Стара Загора.

Тя определи днешната инициатива като изключително успешна и надминаваща предварителните очаквания. „Любопитното е, че 17 от всички 24 кръводарители днес бяха жени, а сред участниците в акцията имаше двама души, които за пръв път даряват кръв“, посочи Надежда Сачанова.

За днешното кръводаряване отново бе използван специалният кръводарителски бус на РЦТХ-Стара Загора, който бе дарен през месец май. Надежда Сачанова посочи, че работата с него е много ползотворна и удобна. „По време на една календарна година организираме над 100 кръводарителски акции на територията на цялата област. Утре ще бъдем в Павел баня, където съвместно с местната администрация ще проведем поредното кръводаряване“, съобщи експертът.

Тя разясни подробностите по едно кръводаряване и изискванията към желаещите да се отзоват. Всеки, който е навършил 18 години и е над 50 килограма, което е изключително важно, може да дари кръв. Не трябва да приема лекарства, трябва да се чувства здрав и да няма хронични заболявания. Цялото кръводаряване минава за около 15 минути и не е страшно. Изследваме кръвната група и изготвяме анамнеза. Дарява се стандартно 450 милилитра. Количеството се възстановява веднага, а като качество след около 2 седмици. Мъжете могат да даряват пет пъти в годината, а жените четири. Най-малкият срок между две кръводарявания е 60 дни, уточни Сачанова.

Освен обичайния пакет с хранителни продукти от РЦТХ-Стара Загора всеки кръводарител, който се включи в днешната акция „Дари кръв – подари живот. Върни надежда“, получи книга от „Пътуващите книги на Стара Загора“, ваучер за 10 лв от ReLive и ръчно изработен книгоразделител от рециклирана хартия.